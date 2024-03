Americké krávy se nakazily ptačí chřipkou. Virus pronikl i do mléka

„V této fázi neexistují žádné obavy o bezpečnost komerčních dodávek mléka ani o to, že by tato okolnost představovala riziko pro zdraví spotřebitelů,“ napsalo ministerstvo zemědělství USA v prohlášení.

Vědci už provedli detailní analýzu viru, jehož vzorky odebrali od krav. Zajímalo je, jestli se nějak výrazně nezměnil – tedy jestli se více nepřizpůsobuje savcům. To by představovalo větší hrozbu, protože by pak mohl ohrozit více druhů (nejen hospodářských) zvířat a také by mu to umožnilo snadněji nakazit člověka.

Testy ale neodhalily žádné změny viru, které by naznačovaly, že by se mohl snadněji šířit na lidi.

Více nakažených ptáků zvyšuje riziko pro savce

První náznak, že se s dobytkem děje něco neobvyklého, se objevil na začátku března. Tehdy zaznamenali v Texasu několik neobvyklých onemocnění krav, při nichž se nedařilo najít žádnou obvyklou příčinu. Protože na jaře je častější i migrace ptáků a v tomto státě se našla spousta ptactva uhynulého na výše uvedený virus, otestovali zvěrolékaři dobytek i na něj. A virus u něj opravdu našli.

Ptačí chřipkou se už nakazilo více druhů savců, hlavně ty, které žijí ve velkých komunitách – například jihoameričtí rypouši sloní. Vloni ale byly v Polsku prokázány i nákazy koček, přičemž úmrtnost u nich je přibližně padesátiprocentní.