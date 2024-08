AI využívají nejvíc studenti, kteří mají problémy se soustředěním a pozorností

Když se před dvěma lety objevil, pro mnohé zčista jasna, nástroj umělé inteligence ChatGPT, vstoupil razantně do mnoha oblastí lidského konání. Jednou z těch, kde doslova rozrazil dveře, bylo školství. Univerzity, střední i základní školy začaly měnit pravidla pro zkoušení i domácí úkoly - a to v obavě před zneužíváním AI. Zatím ale chyběla kvalitní data o tom, jak studenti doopravdy s umělými inteligencemi pracují.

„Studenti s většími problémy v oblasti EF považovali tyto nástroje za obzvláště užitečné, hlavně při plnění úkolů,“ uvedl spoluautor práce Johan Klarin, který současně pracuje jako školní psycholog. „To zdůrazňuje roli těchto nástrojů jako potenciální podpory pro studenty, kteří mají problémy s kognitivními procesy, jež jsou klíčové pro studijní úspěchy.“

Příliš užitečná hůl

AI tak podle této studie funguje jako hůl, o niž se slabší studenti opírají, aby udrželi tempo se svými rychlejšími spolužáky. Autoři ale současně upozorňují, že pokud by se studenti na nástroje AI spoléhali příliš, mohlo by to brzdit nebo dokonce zpomalovat jejich studijní úspěchy. Jako by při používání hole pro oporu příliš oslabili své nohy. „To by se mělo při zavádění podpory AI do škol pečlivě zvážit a dopady by se měly studovat napříč celou populací,“ dodala vedoucí projektu Daiva Daukantaitėová.

Jak na to všechno přišli? Provedli ve skutečnosti rovnou dvě studie. První měla vzorek 385 dospívajících ve věku 12 až 16 let, kteří navštěvovali čtyři základní školy na jihu Švédska. Druhá studie zahrnovala 359 studentů ve věku 15 až 19 let, kteří byli zapsáni na stejných školách.

Studie ukázaly, že chatboty používá asi 15 procent mladších teenagerů a 53 procent těch starších. Vědci se domnívají, že tento rozdíl se dá vysvětlit složitostí problémů, které žáci řeší: starší studenti dostávají častěji složité úkoly, s nimiž si neumí sami poradit - a tak hledají pomoc u „robotů“. Výzkumníci také upozornili na jasnou slabinu svého výzkumu: studie vznikaly v různé době - „studie dvě“ téměř rok po „studii jedna“ - což zřejmě dost dobře naznačuje, jak rychle se během této doby používání AI stalo obecně populárnějším.