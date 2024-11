Afričtí červi hodují na polystyrenu. Mohli by řešit problém s odpadem

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , Scientific Reports , The Conversation

Každý den skončí ve světových oceánech, řekách a jezerech přes dva tisíce nákladních aut plně naložených plastovým odpadem. Za rok do vodních ekosystémů unikne asi 19 až 23 milionů tun. Zdaleka největší problém to představuje v zemích globálního jihu, které nemají prostředky umělohmotné znečištění řešit. Vědci teď našli, do značné míry náhodou, cestu ke zlepšení.