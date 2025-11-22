Zóna ČT24 přiblížila symbol odporu ukrajinských obránců, Hadí ostrov


před 43 mminutami|Zdroj: ČT24
30 minut
Zóna ČT24
Zdroj: ČT24

Jedním ze symbolů odporu ukrajinských obránců se stal Hadí ostrov v Černém moři. V prvních dnech ruské invaze celý svět obletěl audiozáznam komunikace křižníku Moskva a pohraničníka Romana Gribova. Byť zdánlivě nedůležitý kus země, sváděly se o něj ostré bitvy – i ve čtvrtém roce války je klíčový pro provoz lodí. I přes neustálou ruskou hrozbu vlaje na ostrově ukrajinská vlajka. V Zóně ČT24 popsali příslušníci ukrajinských speciálních sil tamní reálie posledních let i měsíců.

Pořad Zóna ČT24 se dále věnoval stavu jednání o příměří na Ukrajině a americkému ultimátu Kyjevu. Americko-ruský návrh počítá s velkými ústupky Moskvě. Pořad se podíval také do tuzemska, a to na cvičení aktivních záloh Hradba 2025. Ta prověřuje připravenost jejích příslušníků chránit klíčové objekty státu.

Výběr redakce

Zóna ČT24 přiblížila symbol odporu ukrajinských obránců, Hadí ostrov

Zóna ČT24 přiblížila symbol odporu ukrajinských obránců, Hadí ostrov

před 43 mminutami
Estonské nebe chrání alianční spojenci

Estonské nebe chrání alianční spojenci

před 1 hhodinou
Před osmdesáti lety přišlo Československo o Podkarpatskou Rus

Před osmdesáti lety přišlo Československo o Podkarpatskou Rus

před 1 hhodinou
Tokio chce spor s Pekingem řešit v OSN

Tokio chce spor s Pekingem řešit v OSN

před 1 hhodinou
Lidovci navrhli změnit rozdělování peněz krajům, vycházejí z návrhu asociace

Lidovci navrhli změnit rozdělování peněz krajům, vycházejí z návrhu asociace

před 1 hhodinou
Dopravci se chystají na vánoční sezonu, pomáhají jim i výdejní boxy

Dopravci se chystají na vánoční sezonu, pomáhají jim i výdejní boxy

před 2 hhodinami
Klimatická dohoda COP30 přináší více peněz pro chudé, nezmiňuje fosilní paliva

Klimatická dohoda COP30 přináší více peněz pro chudé, nezmiňuje fosilní paliva

před 3 hhodinami
Při srážce aut mezi Litomyšlí a Poličkou zemřeli tři lidé

Při srážce aut mezi Litomyšlí a Poličkou zemřeli tři lidé

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zóna ČT24 přiblížila symbol odporu ukrajinských obránců, Hadí ostrov

Jedním ze symbolů odporu ukrajinských obránců se stal Hadí ostrov v Černém moři. V prvních dnech ruské invaze celý svět obletěl audiozáznam komunikace křižníku Moskva a pohraničníka Romana Gribova. Byť zdánlivě nedůležitý kus země, sváděly se o něj ostré bitvy – i ve čtvrtém roce války je klíčový pro provoz lodí. I přes neustálou ruskou hrozbu vlaje na ostrově ukrajinská vlajka. V Zóně ČT24 popsali příslušníci ukrajinských speciálních sil tamní reálie posledních let i měsíců.
před 43 mminutami

Estonské nebe chrání alianční spojenci

Tallinu pomáhají s bráněním vzdušného prostoru alianční spojenci. Nejčastěji kontrolují neohlášená ruská letadla. Do vzduchu musejí piloti kvůli poplachu v průměru čtyřikrát za měsíc. Estonská obrana ale čelí i dalším výzvám – stále častější jsou například kybernetické útoky ze strany Moskvy. Estonsko chce na obranu do roku 2029 utratit téměř pět a půl procenta hrubého domácího produktu.
před 1 hhodinou

Tokio chce spor s Pekingem řešit v OSN

Čínský premiér Li Čchiang nemá v plánu setkat se s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou na summitu G20 v Jižní Africe, aby jednali o diplomatické krizi. Tu vyvolalo vyjádření Takaičiové k Tchaj-wanu. Při rozpravě v parlamentu připustila, že čínský útok by ohrozil Japonsko a mohl by vyvolat reakci armády. Peking kvůli tomu uvalil na Tokio trestná opatření a chce situaci řešit v OSN.
před 1 hhodinou

Klimatická dohoda COP30 přináší více peněz pro chudé, nezmiňuje fosilní paliva

Světové vlády se na klimatické konferenci COP30 v Brazílii dohodly na zvýšení finančních prostředků pro chudé země potýkající se s globálním oteplováním. Kompromisní dohoda ale vynechává jakoukoliv zmínku o fosilních palivech, napsala agentura Reuters.
před 3 hhodinami

Nvidia vyhlíží astronomické zisky. Obavy z investiční bubliny kolem AI přesto sílí

Nervozita na akciových trzích narůstá. Obavy z prasknutí investiční bubliny kolem umělé inteligence se nadále šíří. Mnoho hlasů odkazuje na takzvanou internetovou krizi světových financí z počátku milénia. Klíčový producent nejvýkonnějších čipů světa – americká společnost Nvidia – přesto opět vyhlíží astronomické zisky.
před 4 hhodinami

Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle zdravotníků 24 lidí

Izraelské údery v Pásmu Gazy podle zástupců tamních zdravotnických úřadů zabily 24 lidí a dalších 54 lidí, včetně dětí, zranily. Informuje o tom agentura AP. Od 10. října v Pásmu Gazy platí křehké, Spojenými státy zprostředkované příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, obě strany se však navzájem viní z jeho porušování.
před 5 hhodinami

„Naprosto nesmyslné,“ říká k americko-ruskému plánu Zdechovský. Je realistický, míní David

K žádnému míru to cesta není, Rusko dostane to, co chtělo, a nedává za to žádné záruky, řekl k americko-ruskému plánu na ukončení ruské války na Ukrajině v pátečních Událostech, komentářích europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Senátor David Smoljak (STAN) v debatě moderované Barborou Kroužkovou uvedl, že se mu plán jeví, jako by byl vytvořený v Kremlu. Podle europoslance Ivana Davida (SPD) je plán „realistický“ a „nadějný z hlediska jeho přijetí a tím i naděje na ukončení válečného konfliktu na Ukrajině“.
před 6 hhodinami

Slovenská vláda chce novým zákonem ovládnout další úřad, opozice to kritizuje

Slovenská vláda navrhla zrušit současný úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti a nahradit ho novou institucí. Tu by mohla vládní koalice premiéra Roberta Fica (Smer) personálně ovládnout. Vyplývá to z návrhu zákona, který kabinet schválil na své mimořádné schůzi. Opozice označila předlohu za skandální.
před 8 hhodinami
Načítání...