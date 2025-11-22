Zóna ČT24 přiblížila symbol odporu ukrajinských obránců, Hadí ostrov

Jedním ze symbolů odporu ukrajinských obránců se stal Hadí ostrov v Černém moři. V prvních dnech ruské invaze celý svět obletěl audiozáznam komunikace křižníku Moskva a pohraničníka Romana Gribova. Byť zdánlivě nedůležitý kus země, sváděly se o něj ostré bitvy – i ve čtvrtém roce války je klíčový pro provoz lodí. I přes neustálou ruskou hrozbu vlaje na ostrově ukrajinská vlajka. V Zóně ČT24 popsali příslušníci ukrajinských speciálních sil tamní reálie posledních let i měsíců.
Pořad Zóna ČT24 se dále věnoval stavu jednání o příměří na Ukrajině a americkému ultimátu Kyjevu. Americko-ruský návrh počítá s velkými ústupky Moskvě. Pořad se podíval také do tuzemska, a to na cvičení aktivních záloh Hradba 2025. Ta prověřuje připravenost jejích příslušníků chránit klíčové objekty státu.