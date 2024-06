Biden v Normandii ocenil odvahu amerických Rangers, kteří přispěli ke konci války

Důležité je podle něj věřit v něco většího, demokracie podle něj začíná tam, když si člověk uvědomí, že jeho země je důležitější než on sám a potlačí sobectví jako zmínění rangeři. Podle Bidena by neváhali i teď postavit se Vladimiru Putinovi.

„Včera jsem vzdal poctu na americkém hřbitově, kde jsou pochováni tito rangeři, kteří udělali vše pro to, aby zachovali svobodu,“ uvedl americký prezident. „Jak to dokázali, všechno riskovat, všechno do toho dát?,“ tázal se prezident, který ocenil sílu jejich charakteru.

Šéf Bílého domu zároveň vyzdvihl odvahu Ukrajinců. „Na Ukrajinu vpadl tyran, bojují s mimořádnou odvahou, utrpěli velké ztráty, ale nikdy neustoupí,“ prohlásil Biden.

„Podvolit se diktátorům je nemyslitelné,“ řekl také šéf Bílého domu na ceremonii, která se konala na americkém hřbitově v Normandii. „Pokud to uděláme, znamenalo by to, že jsme zapomněli, co se stalo tady na těch posvátných plážích,“ dodal Biden. Tehdejší jednotu dnes podle něj prokazují i spojenci v NATO.

Omluva za zpožděné dodávky zbraní

Biden se v pátek poprvé veřejně omluvil ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému za několikaměsíční zdržení americké vojenské pomoci, které umožnilo Rusku dosáhnout zisků na bojišti. Americký Kongres čekal šest měsíců, než schválil balíček vojenské pomoci Ukrajině ve výši 61 miliard dolarů (téměř 1,4 bilionu korun).

Přesto Biden trval na tom, že Američané dál stojí dlouhodobě při Ukrajině. „Jsme stále ve hře. Zcela. Důkladně,“ řekl. Šéf Bílého domu poté oznámil, že Spojené státy pošlou Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 225 milionů dolarů. Nejnovější balíček zahrnuje munici pro raketomety HIMARS, minometné systémy a řadu dělostřeleckých nábojů.