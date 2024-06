Mír by teď byl jen pauzou před další válkou, řekl Zelenskyj francouzským poslancům

Mír s Ruskem by na nynější linii fronty byl jen pauzou před další válkou, kterou by šéf Kremlu Vladimir Putin chtěl získat nová území. V projevu před poslanci francouzského parlamentu to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že celá Evropa se vinou Ruska ocitla ve válce, kterou Putin nesmí vyhrát. Zelenskyj poděkoval Francii za dosavadní pomoc, jeho země však podle něj potřebuje v době těžkých bojů další podporu.