Prolomení fronty a žádost Kyjeva. Macron připustil možnost vyslání západních vojáků na Ukrajinu

Macron v rozhovoru pro britský časopis The Economist znovu potvrdil, že nevylučuje poslání vojáků na Ukrajinu. Má to ale podle něj několik podmínek: Rusko by muselo prorazit přední ukrajinské linie a Kyjev by musel o pomoc požádat. Francouzská armáda už se každopádně chystá na všechny scénáře.

„Vrchní velitel pozemních vojsk po nás žádá, abychom zintenzivnili náš výcvik v oblasti intenzivního konfliktu. Takže nacvičujeme na boj s nepřítelem, který je na stejné úrovni jako my,“ prohlásil generál francouzské armády Pascal Georgin.