Zemřela „tvář KLDR“. Kim Jong-nam nikdy neřekl, co si myslí

Severokorejská státní média oznámila úmrtí 97letého Kim Jong-nama, patrně nejvýznamnějšího funkcionáře komunistické diktatury nepatřícího do vládnoucí dynastie. Dlouholetý předseda parlamentu, který byl formální hlavou státu a tváří KLDR v zahraničí, zažil vládu tří Kimů.
Kim Jong-nam se narodil v době, kdy byl Korejský poloostrov pod japonskou koloniální nadvládou, do rodiny „protijaponských vlastenců“. Navštěvoval Kim Ir-senovu univerzitu v Pchjongjangu a studoval i v Moskvě, než v 50. letech zahájil svou kariéru, píše server BBC News s odkazem na informace severokorejských státních médií.
Kim Jong-nam začínal jako nízko postavený úředník vládnoucí strany, později se ale vypracoval na šéfa diplomacie. Vlivné funkce zastával již od dob zakladatele diktatury Kim Ir-sena a předsedou parlamentu zůstal až do roku 2019, kdy už byl ve funkci současný vůdce Kim Čong-un. Ten také v úterý přišel k rakvi s jeho tělem vyjádřit soustrast, uvedla severokorejská agentura KCNA.
Vlivný diplomat
I když skutečná moc zůstávala v rukou vládnoucí rodiny Kimů, Kim Jong-nam byl na mezinárodní scéně často vnímán jako tvář Severní Koreje. Setkal se hned s několika jihokorejskými prezidenty: Kim Da-džungem v roce 2000 a Ro Mu-hjonem v roce 2007 – v obou případech na mezikorejských summitech.
Během roku 2018 se zúčastnil řady významných mezinárodních událostí, jako byly historické summity s vůdci Jižní Koreje, Číny a Spojených států či zimní olympiáda v Jižní Koreji. Tam hovořil s tehdejším jihokorejským prezidentem Mun Če-inem.
Do důchodu odešel v roce 2019 v 91 letech v rámci generační výměny na vysokých postech, ve funkci ho vystřídal Čche Rjong-he narozený v roce 1950. „Navzdory tomu, že měl v pozdějším období své kariéry spíše ceremoniální funkci, měl Kim Jong-nam velký vliv díky svému napojení na diplomaty a lidi ze zahraničních služeb,“ řekl agentuře Reuters expert na poměry v severokorejském vedení Michael Madden z institutu Stimson Center.
Žádní spojenci ani nepřátelé
Bývalý severokorejský diplomat Thae Jong-ho, který nyní žije v Jižní Koreji, řekl BBC, že politik nikdy nepronesl slovo, které by režim považoval za problematické.
„(Nikdy) nedal najevo své vlastní názory... Neměl žádné blízké (spojence) ani nepřátele. Nikdy neprojevil žádnou kreativitu. Nikdy neprosazoval novou politiku. Pouze opakoval to, co rodina Kimů řekla už dříve,“ popsal diplomat. „Kim Jong-nam je dokonalým vzorem toho, jak v Severní Koreji dlouhodobě přežít,“ dodal.
Na rozdíl od mnoha jiných vysoce postavených úředníků v KLDR nebyl nikdy degradován, a to ani v době, kdy se předávala moc v rámci tří generací dynastie Kimů. Řada jiných severokorejských činitelů byla propuštěna, poslána do pracovních táborů, nebo dokonce zabita poté, co si podle úřadů dovolili jednat v rozporu s politikou státu, poznamenala BBC.
Například současný diktátor Kim Čong-un v roce 2013 nařídil popravu svého strýce Čang Song-tcheka za „velezradu“. Někteří analytici se tehdy domnívali, že Čang se s režimem dostal do ostrých sporů kvůli tomu, že obdivoval hospodářské reformy komunistické Číny a chtěl je zavádět v KLDR.
Podle agentury KCNA Kim Jong-nam zemřel v pondělí na selhání orgánů. Agentura ho popsala jako „revolucionáře staré generace, který se zasloužil o mimořádné úspěchy v historii rozvoje naší strany a země“. Totalitní země pro něj uspořádala státní pohřeb.
Jihokorejský ministr pro sjednocení Čchung Dong-jong vyjádřil KLDR soustrast a uvedl, že s Kim Jong-namem vedl „smysluplné rozhovory o míru na Korejském poloostrově“.