Západní Evropou se přehnala bouře Nils, která přinesla silný vítr i vytrvalé deště a na řadě míst způsobila vážné potíže. Vyžádala si tři oběti a stovky tisíc domácností se ocitly bez elektřiny. S rozsáhlými záplavami se potýkali i na západě Francie. Půda, která je po neustálých deštích v minulém měsíci rekordně nasycená vodou, již nezvládá vstřebat další. V důsledku toho i při menších deštích hladiny řek rychle stoupají.
Západ Francie se potýká s rozsáhlými povodněmi
před 29 mminutami|Zdroj: ČTK/AP Photo