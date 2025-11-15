Za klima pochodovali v Brazílii původní obyvatelé i lidé z celého světa

V brazilském městě Belém, kde se právě koná klimatická konference COP30, se v sobotu uskutečnil velký pochod za klima, do kterého se zapojily tisíce původních obyvatel Brazílie i ochránců klimatu z celého světa.
Demonstranti se snaží přimět účastníky konference k důraznějším krokům ve prospěch ochrany klimatu. Mezi jejich požadavky patří ochrana původních obyvatel, deštných pralesů a odklon od ropy, plynu a uhlí, píše agentura DPA.
Podle agentury AP byli někteří účastníci pochodu oblečeni v černých šatech, aby tak signalizovali pohřeb fosilních paliv. Jiní měli červené košile symbolizující krev bojovníků za ochranu životního prostředí. Mnozí demonstranti zpívali, tančili, mávali prapory a nesli transparenty, píše AP.
Zhruba čtyřkilometrová trasa pochodu končila v blízkosti areálu, kde se konference COP30 koná. Konference oficiálně začala v pondělí a potrvá do 21. listopadu. Již v úterý desítky aktivistů z řad původních obyvatel násilně vnikly do areálu, v pátek ráno pak do něj příslušníci brazilského kmene blokovali vstup.