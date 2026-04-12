Vzdušné údery na severovýchodě Nigérie zřejmě zabily nejméně sto lidí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vzdušné údery nigerijského letectva na severovýchodě země v sobotu zabily desítky lidí, píše agentura AFP s odkazem na obyvatele a lidskoprávní skupinu Amnesty International (AI). Zdroje se rozcházejí, pokud jde o přesnou bilanci obětí. Zatímco AI na síti X informovala o nejméně stovce mrtvých a 35 těžce zraněných, místní představitel hovořil o dvou stech mrtvých a zraněných.

Nigerijská armáda, která v oblasti pronásleduje příslušníky teroristické skupiny Boko Haram, na žádost AFP o komentář zatím neodpověděla.

Podle informací agentury Reuters bylo při úderech v sobotu večer zasaženo venkovské tržiště ve státě Yobe. V prohlášení zaslaném Reuters nigerijská armáda nezmínila, že by zasáhla tržiště, ale uvedla, že zabila ozbrojence z Boko Haram na hranici se státem Borno, který s Yobe sousedí.

Místní činitel Reuters v telefonickém rozhovoru sdělil, že o život přišlo více než dvě stě lidí, podobnou bilanci podle agentury odhadují také tři další obyvatelé obce a zástupce mezinárodní humanitární organizace.

Nigérii už delší dobu sužuje násilí ozbrojených uskupení. Džihádistické skupiny Boko Haram a Islámský stát v západní Africe (ISWAP), které vedou boj za vytvoření chalífátu, v poslední době zintenzivnily útoky na vojenské základny na severovýchodě země. Konflikt si dosud vyžádal více než čtyřicet tisíc mrtvých a přibližně dva miliony lidí kvůli němu musely opustit své domovy.

Výbuchy v Nigérii zabily nejméně 23 lidí, policie je vyšetřuje jako bombový útok
Členové Nigerijského červeného kříže přenášejí v nemocnici v Maiduguri pytle s těly obětí po výbuších, které zasáhly město

V Maďarsku začalo sčítání hlasů

V Maďarsku začalo sčítání hlasů

Maďaři v rekordní účasti hlasovali v parlamentních volbách

Maďaři v rekordní účasti hlasovali v parlamentních volbách

Trump nařídil námořní blokádu Hormuzského průlivu

Trump nařídil námořní blokádu Hormuzského průlivu

Vzdušné údery na severovýchodě Nigérie zřejmě zabily nejméně sto lidí

Vzdušné údery na severovýchodě Nigérie zřejmě zabily nejméně sto lidí

před 1 hhodinou
Schillerová chce pružnější regulaci cen paliv, Jurečka před stropy varuje

Schillerová chce pružnější regulaci cen paliv, Jurečka před stropy varuje

Íránci USA nevěří, řekl po krachu jednání Ghálíbáf

Íránci USA nevěří, řekl po krachu jednání Ghálíbáf

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

Magyar v závěru kampaně hlásil brzký konec Orbána. Ten mluvil o míru

Magyar v závěru kampaně hlásil brzký konec Orbána. Ten mluvil o míru

Aktuálně z rubriky Svět

V Maďarsku začalo sčítání hlasů

V Maďarsku se v 19:00 zavřely volební místnosti. V parlamentních volbách se rozhodovalo o tom, zda premiér Viktor Orbán získá páté funkční období, anebo po 16 letech skončí jeho Fidesz ve vládě. Nezávislé průzkumy před volbami slibovaly vítězství opoziční strany Tisza někdejšího Orbánova spolupracovníka, později kritika a vyzyvatele Pétera Magyara.
Maďaři v rekordní účasti hlasovali v parlamentních volbách

Maďarsko v neděli vybíralo své zástupce v parlamentu. Volební účast byla podle serveru 24.hu nejvyšší od pádu komunistického režimu, když už v 17 hodin, dvě hodiny před uzavřením místností, dle Národního volebního úřadu dosáhla rekordu, v 18:30 pak činila 77,8 procenta. V roce 2022 přitom byla 62,9 procenta. O premiérské křeslo se utkali stávající předseda vlády Viktor Orbán a opoziční lídr Péter Magyar. Oba v neděli mluvili o svém nadcházejícím vítězství.
Trump nařídil námořní blokádu Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že námořnictvo USA zahájí blokádu Hormuzského průlivu. Írán obvinil z vydírání celého světa. Námořnictvo má v mezinárodních vodách zadržovat lodě, které zaplatily Íránu mýtné za plavbu průlivem. Íránské revoluční gardy reagovaly, že jakákoliv vojenská plavidla mířící do Hormuzského průlivu budou pokládat za porušení dvoutýdenního příměří s USA a že se s nimi „tvrdě a rozhodně“ vypořádají.
Vzdušné údery na severovýchodě Nigérie zřejmě zabily nejméně sto lidí

Vzdušné údery nigerijského letectva na severovýchodě země v sobotu zabily desítky lidí, píše agentura AFP s odkazem na obyvatele a lidskoprávní skupinu Amnesty International (AI). Zdroje se rozcházejí, pokud jde o přesnou bilanci obětí. Zatímco AI na síti X informovala o nejméně stovce mrtvých a 35 těžce zraněných, místní představitel hovořil o dvou stech mrtvých a zraněných.
před 1 hhodinou

Hrad a Černínský palác se střetly kvůli výrokům na adresu Trumpa

Prezident Petr Pavel dává dlouhodobě a jasně najevo, že mu záleží na dobrých vztazích se Spojenými státy a na jednotě a věrohodnosti NATO, řekl mluvčí prezidentské kanceláře Vít Kolář. Reagoval tak na prohlášení českého ministerstva zahraničí (MZV), v němž se distancovalo od Pavlových kritických slov na adresu prezidenta USA Donalda Trumpa a zdůraznilo, že se nejedná o oficiální pozici české vlády.
Ukrajina a Rusko hlásí tisíce případů porušení klidu zbraní

Rusové porušili velikonoční příměří ve 2299 případech, Ukrajinci v 1971, obvinily se vzájemně ukrajinská armáda a ruské ministerstvo obrany. Ukrajinští vojáci zveřejnili i video zobrazující zabití jejich spolubojovníků, kteří měli evakuovat zraněné obránce. Kyjev podle Moskvy udeřil na Bělgorodskou a Kurskou oblast. Kreml nechce klid zbraní prodloužit, jak by si přál ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Libanon hlásí další oběti, Izrael zničil raketomet

Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla raketomet na jihu Libanonu, který byl připravený k odpalu směrem na židovský stát. Uvedla to stanice BBC. Nejnovější údery židovského státu si podle al-Džazíry vyžádaly mrtvé, teroristické hnutí Hizballáh poslalo drony na sever Izraele. Stále není jasné, zda se dočasné příměří mezi USA a Íránem vztahuje i na Libanon. Sobotní jednání v Pákistánu navíc selhala.
Íránci USA nevěří, řekl po krachu jednání Ghálíbáf

USA nebyly při mírových rozhovorech v Pákistánu schopny navzdory konstruktivním návrhům získat důvěru Íránců. Podle AFP to sdělil šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Podle amerického viceprezidenta JD Vance se nepodařilo Teherán přimět k závazku, že nebude vyvíjet jaderné zbraně. Některé západní země včetně Velké Británie a Austrálie vyjádřily zklamání. Pákistán vyzval k dodržování příměří.
