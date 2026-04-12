Vzdušné údery na severovýchodě Nigérie zřejmě zabily nejméně sto lidí

Vzdušné údery nigerijského letectva na severovýchodě země v sobotu zabily desítky lidí, píše agentura AFP s odkazem na obyvatele a lidskoprávní skupinu Amnesty International (AI). Zdroje se rozcházejí, pokud jde o přesnou bilanci obětí. Zatímco AI na síti X informovala o nejméně stovce mrtvých a 35 těžce zraněných, místní představitel hovořil o dvou stech mrtvých a zraněných.
Nigerijská armáda, která v oblasti pronásleduje příslušníky teroristické skupiny Boko Haram, na žádost AFP o komentář zatím neodpověděla.
Podle informací agentury Reuters bylo při úderech v sobotu večer zasaženo venkovské tržiště ve státě Yobe. V prohlášení zaslaném Reuters nigerijská armáda nezmínila, že by zasáhla tržiště, ale uvedla, že zabila ozbrojence z Boko Haram na hranici se státem Borno, který s Yobe sousedí.
Místní činitel Reuters v telefonickém rozhovoru sdělil, že o život přišlo více než dvě stě lidí, podobnou bilanci podle agentury odhadují také tři další obyvatelé obce a zástupce mezinárodní humanitární organizace.
Nigérii už delší dobu sužuje násilí ozbrojených uskupení. Džihádistické skupiny Boko Haram a Islámský stát v západní Africe (ISWAP), které vedou boj za vytvoření chalífátu, v poslední době zintenzivnily útoky na vojenské základny na severovýchodě země. Konflikt si dosud vyžádal více než čtyřicet tisíc mrtvých a přibližně dva miliony lidí kvůli němu musely opustit své domovy.