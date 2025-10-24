Vzdělání v troskách. Válka v Sýrii ničila i školy

Důležité
Obklopené sutinami syrské děti studují v podmínkách, které odrážejí čtrnáct let občanské války. Dosud bylo podle syrského ministerstva školství obnoveno celkem 750 z osmi tisíc škol s různou mírou poškození. Fungují v improvizovaných prostorách, které mohou být někdy nebezpečné, říkají místní obyvatelé.

Jednou ze škol, která funguje navzdory stupni poškození, je Deir al-Gharbi. „Všechny (blízké, pozn. red.) školy byly zničené, ale tato má několik učeben, které jsou stále použitelné,“ vysvětloval učitel Mohammed Chattáb. „Problém je, že nemají dveře ani okna a blíží se zima,“ dodal. V budovách také chybí voda, nábytek a učební materiály, což podle Chattába výuku ztěžuje.

V jiných částech země je však situace i horší. Podle zprávy UNICEF zveřejněné v září v současné době nechodí v Sýrii do školy přes 2,4 milionu dětí. Zpráva dodává, že každá třetí škola je nefunkční, protože je buď poškozená, zničená, nebo přestavěná na ubytovnu.

Papež blahořečil kněží Bulu a Drbolu popravené komunisty

Papež Lev XIV. podepsal dekret o blahořečení Jana Buly a Václava Drboly, oznámilo brněnské biskupství. Oba kněží patří k obětem komunistické totality v Československu. Byli odsouzeni ve vykonstruovaných procesech a popraveni. Nyní jsou církví oficiálně prohlášeni za mučedníky, uvedla mluvčí biskupství Anežka Benešová. Slavnost blahořečení se bude podle biskupství konat v polovině roku 2026 v Brně.
TikTok a Meta porušují pravidla transparentnosti, shledala předběžně EK

Evropská komise předběžně shledala, že společnosti Tiktok a Meta porušují svou povinnost transparentnosti podle evropského nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy platformy Facebook, Instagram a TikTok neposkytují expertům dostatečný vhled do veřejných údajů. Pokud neprovedou úpravy, hrozí firmám vysoké pokuty za nedostatečnou transparentnost dat, dodala Komise v prohlášení.
Obklopené sutinami syrské děti studují v podmínkách, které odrážejí čtrnáct let občanské války. Dosud bylo podle syrského ministerstva školství obnoveno celkem 750 z osmi tisíc škol s různou mírou poškození. Fungují v improvizovaných prostorách, které mohou být někdy nebezpečné, říkají místní obyvatelé.
Zbourat celé východní křídlo Bílého domu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi umožnila výjimka v zákoně o ochraně národních historických památek. Federální úřady jsou podle tohoto zákona povinny přezkoumat dopad všech stavebních projektů prováděných v historických nemovitostech, což zahrnuje i získání podnětů od veřejnosti. Jeden ze článků zákona však z tohoto procesu vyjímá Bílý dům, Kapitol, ve kterém sídlí americký Kongres, a budovu Nejvyššího soudu USA, informoval web stanice BBC.
Nejméně tři mrtvé a čtrnáct zraněných si v pátek vyžádalo ruské ostřelování Chersonu na jihovýchodě Ukrajiny, oznámila prokuratura. Přinejmenším tři lidé utrpěli zranění při bombardování Charkova na východě země, uvedl šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Ruské úřady naopak informovaly o pěti zraněných, včetně jednoho dítěte, v obytném domě v Krasnogorsku u Moskvy, který zasáhl ukrajinský dron. Rusko také oznámilo dobytí obce Dronivka na východě Ukrajiny.
Irsko v pátek volí novou hlavu státu, která vystřídá současného čtyřiaosmdesátiletého prezidenta Michaela D. Higginse. Voliči vybírají mezi dvěma ženami, a to bývalou ministryní sociálních věcí a současně kandidátkou jedné z vládních stran Heather Humphreysovou a levicovou nezávislou političkou Catherine Connollyovou, která v průzkumech vedla. Volební místnosti se otevřely v osm ráno SELČ do jedenácti večer.
Americké úřady odhalily propracované podvody spojené s pokerem, píše server BBC. Hráči, na něž se zaměřila mafie, neměli skoro žádnou šanci cokoliv vyhrát. Státní zástupci tvrdí, že dotčení byli podvedeni o nejméně sedm milionů dolarů. Komplot, který využil rentgen ve stolech nebo skryté kamery, popsali „jako z hollywoodského filmu“.
Mezi čínskými křesťany narůstají obavy z tvrdých vládních represí. Čínské úřady totiž před dvěma týdny zadržely na tři desítky příslušníků podzemní protestantské církve – a to navzdory ústavou deklarované náboženské svobodě. Sionská církev vznikla v roce 2007. Od té doby čelila tlaku ze strany státu několikrát, přesto dokázala získat asi deset tisíc členů.
