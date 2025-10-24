Vzdělání v troskách. Válka v Sýrii ničila i školy

Obklopené sutinami syrské děti studují v podmínkách, které odrážejí čtrnáct let občanské války. Dosud bylo podle syrského ministerstva školství obnoveno celkem 750 z osmi tisíc škol s různou mírou poškození. Fungují v improvizovaných prostorách, které mohou být někdy nebezpečné, říkají místní obyvatelé.
Jednou ze škol, která funguje navzdory stupni poškození, je Deir al-Gharbi. „Všechny (blízké, pozn. red.) školy byly zničené, ale tato má několik učeben, které jsou stále použitelné,“ vysvětloval učitel Mohammed Chattáb. „Problém je, že nemají dveře ani okna a blíží se zima,“ dodal. V budovách také chybí voda, nábytek a učební materiály, což podle Chattába výuku ztěžuje.
V jiných částech země je však situace i horší. Podle zprávy UNICEF zveřejněné v září v současné době nechodí v Sýrii do školy přes 2,4 milionu dětí. Zpráva dodává, že každá třetí škola je nefunkční, protože je buď poškozená, zničená, nebo přestavěná na ubytovnu.