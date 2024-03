Význam jaderné energetiky v Evropě roste. Rozvoj ale brzdí politické neshody i zpožďování projektů

před 19 m minutami | Zdroj: ČTK , Reuters , Euractiv , Financial Times , ČT24 , WNA

O budoucnosti a podpoře jaderné energetiky ve čtvrtek diskutovali vrcholní politici na prvním světovém summitu k jaderné energii, který uspořádala Belgie a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Názory na to, zda tyto zdroje využívat, či ne, se napříč Evropou velmi liší. Zlom v této otázce přinesla zejména rusko-ukrajinská válka a s ní spojená energetická krize. Řada zemí je odstavuje, jiné, v čele s Francií, budují nové kapacity. Zakázky se ale často výrazně zpožďují a prodražují, což může zhatit snahy států dosáhnout s pomocí jádra klimatických cílů i větší energetické nezávislosti.

Diskuzi o rozvoji jaderných elektráren oživila obnovená ruská invaze na Ukrajinu a s ní související potřeba najít náhradu za ruský plyn společně s ambicí EU omezit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 procent v porovnání s hodnotami z 90. let a docílit klimatické neutrality do poloviny století.

Po ruském útoku na Ukrajinu proto řada evropských zemí odchod od jaderné energetiky odložila a další státy se rozhodly k výstavbě nových reaktorů. Nové bloky vybudují například Nizozemsko, Švédsko, Polsko, Slovensko nebo Maďarsko, plánují to i Česko nebo Bulharsko.

Velkým zastáncem jaderných elektráren je tradičně Francie, která v rámci „obrody jaderné energie“ plánuje zprovoznit nejméně šest nových reaktorů a prodloužit životnost těch starších. Belgie životnost reaktorů prodloužila o deset let.