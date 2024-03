ŽIVĚ: Na jaderné fórum přijel šéf EDF, která se uchází o zakázku v Česku, dorazí i francouzský prezident

Zmínil se v ní o tom, že ustala výstavba nových jaderných elektráren, míní však, že se to změní. „Zvažujeme, že budeme stavět novou generaci reaktorů. Jak se všichni upíráme k tomu, abychom dekarbonizovali energetiku, tak víme, že pro energetický mix, který bude v Evropě, je potřeba zajistit adekvátní zdroj,“ prohlásil Rémont. Francie a Česká republika jsou podle něj v Evropě vůdčími zeměmi mezi těmi, které usilují o rozvoj jaderné energetiky.

Fórum z prominentní francouzskou účastí se koná v době, kdy se blíží k vyvrcholení soutěž na stavbu nových jaderných reaktorů v Česku. Původně v něm mělo jít jen o jeden nový blok v Jaderné elektrárně Dukovany s nezávaznou opcí na další. Letos v lednu si ale vláda vyžádala závazné nabídky ke stavbě až čtyř nových bloků v Dukovanech i Jaderné elektrárně Temelín.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již dříve uvedl, že výsledkem může být stavba buď jednoho bloku, dvou, nebo všech čtyř. Výzvu dostala pouze francouzská EDF a korejská KHNP. Americký Westinghouse v soutěži již nepokračuje. Smlouva s vybraným dodavatelem by měla být podepsána na přelomu let 2024 a 2025 a první reaktor by měl být spuštěn v roce 2036.