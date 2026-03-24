Volkswagen svolává sto tisíc elektroaut. Hrozí jim požár baterie

Německý automobilový koncern Volkswagen svolává přibližně sto tisíc elektromobilů, z toho asi 28 tisíc v Německu. Informaci přinesl web týdeníku Focus, podle kterého kvůli modulům baterie autům hrozí požár. Jde o modely ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz a ID. Buzz Cargo značky Volkswagen a o model Cupra Born. Vozy dostanou aktualizaci softwaru.
„Moduly ve vysokonapěťové baterii, které nesplňují specifikace, mohou vést ke snížení dojezdu a rozsvícení žluté kontrolky. Vzniká nebezpečí požáru,“ cituje Focus popis závady z databáze svolávacích akcí (KBA). Incidenty zahrnující materiální škody či zranění se zatím neobjevily.
Svolávání se týká aut vyrobených od 7. února 2022 do 23. srpna 2024. Modely Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 a Cupra Born byly vyrobeny ve Cvikově, vozy Volkswagen ID. Buzz a ID. Buzz Cargo pak v Hannoveru.
Kromě zmíněné aktualizace softwaru se v servisu zkontrolují moduly vysokonapěťové baterie. Pokud se zjistí odchylka od specifikací, jednotlivé moduly se musí v servisu vyměnit.
Pro ročníky svých modelů MEB, kterých se svolávací akce týká, nakupoval Volkswagen bateriové články od externích dodavatelů. Montáž modulů z těchto akumulátorů ale prováděl podle portálu Electrive vlastními silami. „V čem přesně spočívá potenciální odchylka od specifikací, z publikací KBA nevyplývá,“ píše portál.