Volkswagen svolává sto tisíc elektroaut. Hrozí jim požár baterie


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Německý automobilový koncern Volkswagen svolává přibližně sto tisíc elektromobilů, z toho asi 28 tisíc v Německu. Informaci přinesl web týdeníku Focus, podle kterého kvůli modulům baterie autům hrozí požár. Jde o modely ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz a ID. Buzz Cargo značky Volkswagen a o model Cupra Born. Vozy dostanou aktualizaci softwaru.

„Moduly ve vysokonapěťové baterii, které nesplňují specifikace, mohou vést ke snížení dojezdu a rozsvícení žluté kontrolky. Vzniká nebezpečí požáru,“ cituje Focus popis závady z databáze svolávacích akcí (KBA). Incidenty zahrnující materiální škody či zranění se zatím neobjevily.

Svolávání se týká aut vyrobených od 7. února 2022 do 23. srpna 2024. Modely Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 a Cupra Born byly vyrobeny ve Cvikově, vozy Volkswagen ID. Buzz a ID. Buzz Cargo pak v Hannoveru.

Kromě zmíněné aktualizace softwaru se v servisu zkontrolují moduly vysokonapěťové baterie. Pokud se zjistí odchylka od specifikací, jednotlivé moduly se musí v servisu vyměnit.

Pro ročníky svých modelů MEB, kterých se svolávací akce týká, nakupoval Volkswagen bateriové články od externích dodavatelů. Montáž modulů z těchto akumulátorů ale prováděl podle portálu Electrive vlastními silami. „V čem přesně spočívá potenciální odchylka od specifikací, z publikací KBA nevyplývá,“ píše portál.

Foto z drážďanské továrny Volkswagen s modelem vozu ID.3 (14. května 2025)

Policie v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích zadržela tři osoby

Na haldě Heřmanice se nebude budovat sarkofág, ale vzdušné oddělovací stěny

Začíná rekonstrukce Nové scény. Národní divadlo tak napravuje kompromis

Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů

Konflikt na Blízkém východě může ovlivnit ceny nových bytů

Frederiksenová sází na grónskou kartu, Dánové ale řeší prasata

Reportéři ČT: Policie ani po dvou letech neobjasnila podvod v Sokole za 45 milionů korun

Slovenské dvojí ceny nafty jsou diskriminační, uvedla EK

Slovenské rozhodnutí zavést dvojí ceny nafty u čerpacích stanic je podle Evropské komise diskriminační a odporuje právu EU, uvedl mluvčí komise Ricardo Cardoso. Vláda premiéra Roberta Fica (Smer) minulý týden rozhodla, že na Slovensku bude od tohoto pondělí třicet dní platit omezení prodeje nafty a dvojí ceny tohoto paliva. Vyšší cena se týká vozidel se zahraniční poznávací značkou.
13:17Aktualizovánopřed 58 mminutami

Rozsáhlý ruský útok zabíjel na Ukrajině, mezi Moldavskem a Rumunskem přerušil vedení

Rusko podniklo další rozsáhlý vzdušný útok na Ukrajinu, sirény zněly takřka v celé zemi. Ukrajina po něm hlásí nejméně čtyři mrtvé a přes dvě desítky zraněných, mezi nimiž je malé dítě. Okupanti zabili mimo jiné pasažéra vlaku, zasáhli ale hlavně bytové domy, poškodili i dvě mateřské školy. Dalšího člověka zabilo raketometné ostřelování Chersonu. Ruské vzdušné útoky na Ukrajinu také přerušily elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem.
05:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izrael bude kontrolovat celý jižní Libanon po řeku Lítání, řekl ministr Kac

Izraelská armáda bude mít pod kontrolou celý jižní Libanon až po řeku Litání, prohlásil podle agentury Reuters a deníku Ha'arec izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Armáda tam podle něj ustanoví „bezpečnostní zónu“. To by znamenalo rozšíření pozemních bojů se šíitským hnutím Hizballáh na území Libanonu.
před 2 hhodinami

Íránská raketa zasáhla Tel Aviv, Izrael útočil v Libanonu

Írán v noci pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů, přičemž jedna íránská raketa zasáhla Tel Aviv. Izrael naproti tomu podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, píše AFP. Podle deníku L'Orient-Le Jour také pokračovaly operace izraelských jednotek na jihu Libanonu. Agentury AFP a Reuters informovaly také o vzdušných úderech v Iráku.
05:58Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Havajské souostroví zaplavily silné povodně

Minulý týden zasáhla havajský ostrovní stát silná bouře, která vyvolala mohutné bahnité záplavy. O víkendu přišla další, jež situaci dále zhoršila dalšími srážkami. V postižených oblastech nyní zasahují záchranáři a jednotky Národní gardy, kteří prohledávají zaplavená místa a pátrají po lidech odříznutých vodou. Tisíce obyvatel severně od Honolulu dostaly příkaz k evakuaci – zejména kvůli hrozbě protržení přehrady Wahiawa. Na ostrově Oahu pak záplavy pokryly pláž Wailua masami dřeva, odpadu a dalšího naplaveného materiálu.
před 4 hhodinami

EU a Austrálie podepsaly obchodní dohodu. Má odstranit většinu cel

Evropská unie a Austrálie v úterý po letech vyjednávání podepsaly obchodní dohodu, která podle Evropské komise odstraní téměř všechna cla na vývoz evropského zboží. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová a australský premiér Anthony Albanese v Canbeře oznámili rovněž uzavření úmluvy o bezpečnostní a obranné spolupráci, informovala exekutiva EU. Obě strany se zároveň dohodly na čtyřech velkých projektech v oblasti těžby vzácných zemin, včetně lithia a wolframu.
02:52Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Frederiksenová sází na grónskou kartu, Dánové ale řeší prasata

Dánové v úterních předčasných volbách rozhodnou o novém složení parlamentu. Premiérka Mette Frederiksenová se po sporu s USA o Grónsko snaží prezentovat jako zkušená krizová manažerka a doufá, že její sociální demokraté posílí. Frederiksenové hraje do karet mezinárodní prestiž, řada Dánů ji ale kritizuje kvůli přísné imigrační politice a přehlížení domácích problémů. Kampani nakonec místo Grónska dominovala ekologie a ochrana prasat.
před 7 hhodinami
