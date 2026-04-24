Vojáci z ukrajinské brigády u Kupjansku hladověli, velitel skončil


před 2 mminutami|Zdroj: ČTK

Na Ukrajině vyvolala skandál situace vojáků ze 14. samostatné mechanizované brigády nasazených u Kupjansku v Charkovské oblasti. Server RBK-Ukrajina popisuje, že kvůli problémům se zásobováním neměli jídlo a vodu. Velitel brigády byl odvolán, informoval generální štáb.

Na sociálních sítích i v ukrajinských médiích se objevovaly informace o kritické situaci vojáků jednoho z praporů, který je součástí 14. mechanizované brigády. Podle výpovědí jejich příbuzných trvá celé měsíce.

Dcera jednoho z bývalých příslušníků brigády před několika dny zveřejnila na sociálních sítích fotografie trojice vyhublých vojáků a v příspěvku napsala, že „kluci na pozicích jsou bez jídla a vody“. Vedení podle ní nereagovalo. „Vojáci omdlévají hlady, pijí dešťovou vodu, se spojením je také problém,“ uvedla.

Žena jiného příslušníka ukrajinské armády zveřejnila výzvu vojáků, kteří žádají velení, aby tuto situaci řešilo. Uvedli, že vodu si musejí opatřovat sami rozpouštěním sněhu nebo záchytem dešťových kapek a že zásilky s léky dorazí jednou za týden až dva.

RBK-Ukrajina píše, že tiskové oddělení 14. mechanizované brigády tyto problémy potvrdilo a vysvětlilo je potížemi s dodávkou materiálu na bojové pozice. Vojákům ho doručují drony, které jsou ale pod neustálou ruskou palbou. Uvedlo také, že nově jmenovaný velitel brigády Taras Maksimov se snaží situaci napravit. Odvolán byl rovněž velitel 10. armádního sboru, pod který brigáda spadá.

Ukrajinská armáda popsala robotické útoky na ruské okupanty
Kulomet Browning M2 na ukrajinském robotickém vozidle

Ukrajinský generální štáb uvedl, že logistika u Kupjansku je komplikovaná kvůli systematickým útokům ruské armády na přechody přes řeku Oskil. Nicméně prověrka podle něho také odhalila, že předchozí velení brigády „zatajovalo skutečný stav věcí, ztratilo určitý počet pozic a dopustilo se mnoha pochybení při zásobování vojáků“, zejména pokud jde o dodávky potravin na jednu z pozic brigády.

Případ vyšetřuje komise ukrajinských pozemních sil, která podklady předá prokuratuře. Generální štáb zároveň ujistil, že na pozice 14. mechanizované brigády už byly dodány potraviny a za příznivých podmínek budou vojáci odvezeni.

Trump pomoc odmítal, v Saúdské Arábii ale USA údajně využívají ukrajinskou technologii

Americká armáda zavedla v minulých týdnech na své letecké základně v Saúdské Arábii ukrajinskou technologii proti dronům, uvádí agentura Reuters s odkazem na pět lidí obeznámených s touto záležitostí. USA tak podle nich reagují na íránské útoky, které na základně mimo jiné zničily nebo poškodily několik letadel. Americký prezident Donald Trump přitom dříve tvrdil, že Washington od Kyjeva žádnou pomoc nepotřebuje.
Ruské útoky v Oděse zabily dva seniory a zranily patnáct lidí

Seniorský pár v noci na pátek zemřel při ruském útoku na Oděsu, informovala ukrajinská Státní služba pro mimořádné informace (DSNS) a městská vojenská správa. Dalších patnáct lidí je zraněných. Ruské bezpilotní letouny zasáhly ve městě obytné domy, civilní infrastrukturu i nákladní loď mířící do přístavu.
VideoNa spolkové úrovni ke spolupráci s AfD nedojde rychle, říká německý sociolog

Se současnou spolkovou vládou kancléře Friedricha Merze je v současnosti spokojených jen patnáct procent Němců. Ukazují to dubnové průzkumy. Naproti tomu sílí podpora pravicové Alternativy pro Německo (AfD). Země už sedm let ekonomicky neroste a nedaří se to vyřešit, popsal v Událostech, komentářích německý sociolog Steffen Mau. Předjímá ale, že na spolkové úrovni nedojde rychle ke spolupráci s AfD, demokratické strany to odmítají. Na mapě jsou dle něj stále patrné rozdíly mezi Západním a Východním Německem – například ve vývoji ekonomiky, příjmech, počtu migrantů či výdajích na výzkum. AfD je na Východě dvakrát silnější než na Západě a volí ji zejména mladí lidé, dodává. Rozhovorem provázela Tereza Řezníčková.
Voják USA se podílel na zajetí Madura, zároveň sázel na jeho pád. Obvinili ho

Americký voják ze speciálních jednotek, který se na začátku ledna podílel na zajetí a únosu venezuelského vládce Nicoláse Madura do Spojených států, byl obviněn ze zneužití tajných informací o této misi k vlastnímu obohacení o 400 tisíc dolarů (asi 8,3 milionu korun), které vyhrál sázkami na sesazení venezuelského vůdce. Informaci přinesly agentury AP a Reuters s odvoláním na federální úřady.
VideoLetecký průmysl má potíže. Aerolinie ruší některé spoje, na jiných zdražují

Kvůli omezením ve vzdušném prostoru v oblasti nedávných bojů i zablokování Hormuzského průlivu se začíná mluvit o největší krizi letecké dopravy v historii. Nedostatek paliva se už nyní projevil zrušením desítek tisíc letů. Zároveň vede k prudkému růstu cen letenek. Experti varují, že ani mír nebude znamenat brzké ukončení hlubokých potíží. Například německá Lufthansa oznámila největší rušení letů za mnoho let, další společnosti ji následují. Zatímco rušení se týká především krátkých linek, největší zdražení zase zpravidla těch na dlouhé vzdálenosti. Letní zájezdy se už nyní v některých případech turistům prodražují. A eurokomisař pro energii a bydlení Dan Jorgensen uvedl, že problém s leteckým palivem je nyní nejpalčivější. Nedostatek může v Evropě nastat už za pět či šest týdnů.
AFP spekuluje o pozvánce Ruska na floridský summit G20

Agentura AFP s odkazem na zdroj z Bílého domu tvrdí, že Rusko obdrží pozvánku na summit zemí G20. Ten se bude konat v prosinci na Floridě. List Washington Post s odkazem na představitele administrativy Donalda Trumpa napsal, že prezident má v úmyslu pozvat na schůzku v Miami i šéfa Kremlu Vladimira Putina. Trump uvedl, že o pozvánce pro Putina neví a že pochybuje, že by ruský vládce přijel, i když by to dle něj bylo „přínosné“. Moskva se k možné Putinově účasti na summitu přímo nevyjádřila.
Příměří mezi Izraelem a Libanonem se prodlouží o tři týdny, oznámil Trump

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny, oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v Oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP šéf Bílého domu zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos. Vzájemné údery mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hizballáh mezitím pokračovaly i ve čtvrtek.
