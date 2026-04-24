Vojáci z ukrajinské brigády u Kupjansku hladověli, velitel skončil

Na Ukrajině vyvolala skandál situace vojáků ze 14. samostatné mechanizované brigády nasazených u Kupjansku v Charkovské oblasti. Server RBK-Ukrajina popisuje, že kvůli problémům se zásobováním neměli jídlo a vodu. Velitel brigády byl odvolán, informoval generální štáb.
Na sociálních sítích i v ukrajinských médiích se objevovaly informace o kritické situaci vojáků jednoho z praporů, který je součástí 14. mechanizované brigády. Podle výpovědí jejich příbuzných trvá celé měsíce.
Dcera jednoho z bývalých příslušníků brigády před několika dny zveřejnila na sociálních sítích fotografie trojice vyhublých vojáků a v příspěvku napsala, že „kluci na pozicích jsou bez jídla a vody“. Vedení podle ní nereagovalo. „Vojáci omdlévají hlady, pijí dešťovou vodu, se spojením je také problém,“ uvedla.
Žena jiného příslušníka ukrajinské armády zveřejnila výzvu vojáků, kteří žádají velení, aby tuto situaci řešilo. Uvedli, že vodu si musejí opatřovat sami rozpouštěním sněhu nebo záchytem dešťových kapek a že zásilky s léky dorazí jednou za týden až dva.
RBK-Ukrajina píše, že tiskové oddělení 14. mechanizované brigády tyto problémy potvrdilo a vysvětlilo je potížemi s dodávkou materiálu na bojové pozice. Vojákům ho doručují drony, které jsou ale pod neustálou ruskou palbou. Uvedlo také, že nově jmenovaný velitel brigády Taras Maksimov se snaží situaci napravit. Odvolán byl rovněž velitel 10. armádního sboru, pod který brigáda spadá.
Ukrajinský generální štáb uvedl, že logistika u Kupjansku je komplikovaná kvůli systematickým útokům ruské armády na přechody přes řeku Oskil. Nicméně prověrka podle něho také odhalila, že předchozí velení brigády „zatajovalo skutečný stav věcí, ztratilo určitý počet pozic a dopustilo se mnoha pochybení při zásobování vojáků“, zejména pokud jde o dodávky potravin na jednu z pozic brigády.
Případ vyšetřuje komise ukrajinských pozemních sil, která podklady předá prokuratuře. Generální štáb zároveň ujistil, že na pozice 14. mechanizované brigády už byly dodány potraviny a za příznivých podmínek budou vojáci odvezeni.