Místní výbory v Sýrii v neděli volily část členů přechodného parlamentu. Kritici ale proces považují za nedemokratický, uvedla agentura AFP. Prozatímní prezident Ahmad Šará má podle pravidel jmenovat 70 poslanců 210členného parlamentu, zatímco zbylé dvě třetiny poslanců mají vybrat právě místní výbory. Ty však určila volební komise, kterou jmenoval opět Šará.
V Sýrii skončily kritizované nepřímé parlamentní volby
Nepřímých voleb se nezúčastnili ani zástupci dvou regionů, nad nimiž nemá vláda v Damašku kontrolu, a to Kurdy ovládané severovýchodní oblasti země a jihosyrské provincie Suvajda obývané převážně drúzskou menšinou. Dvaatřicet křesel, která jsou v parlamentu určena těmto regionům, proto zůstane neobsazených. Volební komise už oznámila, že hlasování skončilo, přičemž konečné výsledky mají být oznámeny v pondělí.
Členové místních komisí hlasovali v budově Syrské národní knihovny a vybírali přibližně z patnácti set kandidátů, z nichž pouze čtrnáct procent jsou ženy. Podle volebních pravidel nesmějí být kandidáti stoupenci „minulého režimu“ a nesmějí podporovat snahy o rozdělení země. Poslanci budou mít 30měsíční mandát.
Mezi kandidáty je i Henry Hamra, syrský žid, který před několika dekádami odešel ze země a usadil se ve Spojených státech. Podle AFP je prvním židovským kandidátem v syrských volbách od 40. let minulého století.
Přímé volby nelze uspořádat, říká Šará
Šará už dříve uvedl, že v současné době je nemožné uspořádat přímé volby, a to s odkazem na velký počet Syřanů, kteří nemají potřebné dokumenty, o něž přišli v průběhu třináct let trvající občanské války. Šará v neděli v projevu v Syrské národní knihovně připustil, že volební proces je neúplný a že se jedná o „přiměřený proces, který odpovídá současné situaci a podmínkám v Sýrii“.
Nový parlament bude podle prozatímní ústavy přijaté v březnu vykonávat legislativní funkci do doby, než bude přijata nová ústava, na jejímž základě se budou konat nové volby. Dřívější parlament loajální předchozímu režimu rozpustili povstalci krátce poté, co prezident Asad uprchl ze země.
Bašára Asada, který byl prezidentem od roku 2000 po téměř třicetileté vládě svého otce Háfize Asada, svrhla loni začátkem prosince ani ne dvoutýdenní ofenziva povstalců vedených sunnitským islamistickým uskupením Haját Tahrír aš-Šám (HTS) v čele s Abú Muhammadem Džúláním. Uskupení HTS pak sestavilo prozatímní vládu a jeho lídr, který měl v minulosti vazby i na teroristickou síť al-Káida, se vrátil k občanskému jménu Ahmad Šará a koncem ledna se stal prozatímním prezidentem Sýrie.