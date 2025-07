V primárkách v Brooklynu možná hlasovali i mrtví voliči, upozornil list NYT

ČT24

, mlu

před 1 h hodinou | Zdroj: The New York Times

Červnové primárky v newyorském Brooklynu

V newyorské čtvrti Brooklyn proběhly těsné republikánské primárky do městské rady, vítěze od poraženého dělilo šestnáct hlasů. List The New York Times (NYT) však upozornil na to, že jeho zpravodajové nalezli mezi odevzdanými hlasy „několik sporných korespondenčních hlasovacích lístků“ – včetně hlasu od ženy, která zemřela před dvanácti lety.

Rose J. Chairaová naposledy volila před sedmnácti lety – v prezidentských primárkách v roce 2008, napsal list NYT. Voličce bylo tehdy 94. V republikánských primárkách do městské rady, které v Brooklynu nedávno proběhly, se však její hlasovací lístek objevil. Roku 2013 však zemřela, dnes by jí bylo 112 let. List označil primárky za „jinak obskurní“, hlasování jménem mrtvé voličky řadí mezi ty, které se „zdají být zmanipulované“. Část veřejnosti prý vyzývá k trestnímu vyšetřování.

„Je to podvod. Je to intrika. Je to podvracení demokracie,“ uvedl pro NYT osmdesátiletý syn Chiaraové Joseph v reakci na údajné hlasování své matky. „Myslím, že je to hrozný zločin,“ dodal. Podle zjištění NYT je Chiaraová jednou z nejméně tří mrtvých osob, jejichž hlasy jsou evidovány v těchto primárkách. Několik dalších podezřelých hlasů pocházelo od lidí, kteří pak prý neměli tušení, že jejich volební lístky byly vůbec odevzdány.