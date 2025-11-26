V Británii poprvé v historii unikl návrh rozpočtu

Britská labouristická ministryně financí Rachel Reevesová v parlamentu představila návrh rozpočtu, kde počítá s dalším zvýšením daní. To ostře kritizuje opozice. Dokument o necelou hodinu dříve unikl na veřejnost, což se dosud nikdy nestalo, incident proto vyvolal pozdvižení. Úřad pro rozpočtovou odpovědnost se omluvil a oznámil, že věc vyšetří.
Reevesová počítá díky zvýšení daní o 29,8 miliardy liber (822 miliard korun) se zvýšením rozpočtové rezervy. Hodlá toho dosáhnout mimo jiné novými daněmi z hazardních her a z luxusních nemovitostí.
Labouristé zavedou také poplatek za ujeté kilometry pro elektromobily nebo daň z příspěvků na penzijní pojištění nad dva tisíce liber (55 192 korun), uvádí server BBC News.
Ministryně zároveň potvrdila, že prahové hodnoty daně z příjmu budou zmrazeny do dubna 2031. To znamená, že více lidí bude platit vyšší daně. Oznámila také změny v režimu daně z kapitálu a snížení daňových úlev pro soukromé penze.
Inflace v Británii bude v příštím roce o 0,4 procenta nižší, předpokládá Úřad pro rozpočtovou odpovědnost. Reevesová to připisuje labouristické politice, kdy vláda zmrazila ceny. Neexistují žádná úsporná opatření ani „bezohledné půjčky“, tvrdila ministryně.
Kritika ze strany toryů
Britská libra v reakci na plán posílila a prudce vzrostly ceny britských státních dluhopisů. Návrh ale ostře kritizuje opozice. Předsedkyně konzervativců Kemi Badenochová se opřela do Reevesové. „Loni zvýšila daně o 40 miliard liber (1,1 bilionu korun) což byl největší daňový nájezd v britské historii,“ poznamenala šéfka toryů.
„Přísahala, že to byl jen jednorázový případ. Dnes porušila všechny ty sliby. Kdyby měla alespoň trochu slušnosti, rezignovala by,“ prohlásila Badenochová.