Výbuch u sídla leteckého výrobce v Ankaře má tři oběti

Agentura Reuters také přinesla zatím nepotvrzené informace, že by se v budově měla nacházet rukojmí. České ministerstvo zahraničí nemá informace o zraněných českých občanech, sdělil mluvčí úřadu Daniel Drake.

U sídla firmy byl slyšet hlasitý výbuch a střelba. Podle televizní stanice NTV přijela skupina útočníků do areálu v taxíku v okamžiku střídání směn ochranky. Nejméně jeden útočník podle stanice odpálil nálož a ostatní pronikli do areálu přes poškozenou bránu. Zaměstnanci zamířili po začátku útoku do krytů, přesto mohli útočníci některé z nich zajmout jako rukojmí, píše agentura AP s odkazem na tureckou televizi.