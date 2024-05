Už je lépe, hodnotí situaci Afroameričanů v USA 103letá česká bojovnice za jejich práva

Odkaz boje Afroameričanů za rovná práva z poloviny minulého století podle průzkumů volební Ameriku zajímá méně než v minulosti. Podle 103leté česko-americké historičky Vilmy Iggersové se postavení Afroameričanů zlepšuje, i když je prostor pro další pozitivní vývoj. Emigrantka to uvedla v rozhovoru se zpravodajem ČT Bohumilem Vostalem. Iggersová dříve aktivně bojovala proti segregaci se svým zesnulým manželem – historikem Georgem Iggersem. Prosadili například povolení přístupu afroamerických studentů do knihovny. Její rodina mezi Afroameričany bydlela a zažila i rasistické útoky.

„Ze všeho, co mě napadlo, že bych mohla dělat, to bylo nejdůležitější,“ popisuje žena své rozhodnutí aktivně bojovat za práva Afroameričanů. Jsou to lidi jako jiní, mají stejné požadavky a možnosti. Běloši dělali, jako že černí jsou hloupí. To nemůžou dělat,“ konstatuje Iggersová.

Čestná občanka Horšovského Týna se narodila v roce 1921. Její rodina uprchla přes Kanadu do Ameriky po anšlusu Rakouska a těsně před mnichovskou dohodou.

Ve Spojených státech zažila i rasistické útoky. „Byli jsme v univerzitním bytě v New Orleans a na nádvoří byla poštovní schránka a na ní bylo naše jméno. Oni před to dali ,N‘ (negři-pejorativní označení Afroameričanů – pozn. redakce), když jsme to vymazali, tak to druhý den napsali znovu,“ vzpomíná Iggersová, která nyní žije na předměstí amerického Buffala.

Srovnání s nenávistí vůči Židům

Situace podle ní připomínala antisemitismus v době nacistického Německa. „Lidé něco mají proti Židům, tady mají něco proti černochům a říkají si, že bílá kůže je lepší. Lidé tomu věří,“ obává se historička, která se dříve zaobírala identitou Židů ve střední Evropě.

Její rodina schválně žila ve čtvrtích obývaných Afroameričany a učila na afroamerických vysokých školách. „Bylo logické, že člověk žije mezi lidmi, se kterými pracuje, chtěli jsme víc vědět o tom, jací jsou. Cítili jsme se tam dobře, o narozeninách jsme vždy měli party a zvali černošské děti,“ říká emigrantka.

Afroameričané v té době neměli stejné platy, nemohli chodit do škol ani kupříkladu pít z fontány, takže Iggersová chodila demonstrovat za jejich práva.