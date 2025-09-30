Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa deportuje letadlem zhruba sto Íránců zpět do Íránu, napsal s odvoláním na íránské i americké zdroje deník The New York Times (NYT). Podle zdrojů jde o vyvrcholení několikaměsíční spolupráce mezi Washingtonem a Teheránem. Spojené státy po desetiletí poskytovaly útočiště Íráncům prchajícím z vlasti, která patří k nejhorším na světě, pokud jde o dodržování lidských práv.
USA deportují do vlasti stovku Íránců, dohodly se s Teheránem
Podle íránských představitelů odstartoval v pondělí večer z Louisiany americký charterový let, který by měl v úterý dorazit přes Katar do Íránu, uvedl deník. Americký činitel potvrdil, že přípravy letu byly ve finální fázi. Všichni hovořili s listem pod podmínkou zachování anonymity, protože neměli oprávnění zveřejňovat detaily.
Probíhající deportaci označil NYT za jeden z nejtvrdších kroků Trumpovy vlády v oblasti vyhošťování migrantů, a to bez ohledu na stav lidských práv a zacházení, jemuž mohou být ve své původní vlasti vystaveni.
Zároveň jde o vzácný moment spolupráce mezi Spojenými státy a vládou v Teheránu a vyvrcholením několikaměsíčních jednání mezi oběma zeměmi, sdělili činitelé. Podle jednoho z nich íránské ministerstvo zahraničí dalo migrantům ujištění, že budou po návratu v bezpečí a nebudou vystaveni útlaku.
Spojené státy už Íránce deportovaly do Kostariky a Panamy
USA už letos deportovaly skupinu Íránců – z nichž mnozí byli konvertité ke křesťanství, kteří v Íránu čelí pronásledování – do Kostariky a Panamy. Vyhošťování vyvolalo žaloby ze strany obhájců migrantů, kteří takovéto deportační lety kritizují.
K identitě deportovaných Íránců ani důvodům jejich snahy dostat se do Spojených států zdroje neposkytly žádné informace, podotýká NYT. Mezi deportovanými jsou nicméně muži i ženy, včetně párů. Někteří souhlasili s návratem po měsících strávených v amerických detenčních centrech, jiní nikoliv.
V posledních letech podle deníku přibývá íránských migrantů, kteří se do USA dostávají nelegálně přes jižní hranici. Mnozí z nich tvrdí, že se doma obávají pronásledování kvůli svému politickému a náboženskému přesvědčení.