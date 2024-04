Úplné zatmění Slunce sledovali lidé od Mexika po Kanadu

Nad Severní Amerikou bylo pozorovatelné úplné zatmění Slunce. Jev podle odhadů sledovaly desítky až stovky milionů lidí. Po trase byly vyprodané nebo několikanásobně zdražené hotely, psala americká média. V Česku bude možné sledovat úplné zatmění Slunce až za 111 let.

Nejprve Měsíc zakryl Slunce obyvatelům Mazatlánu na východě Mexika, kde se shromáždily tisíce lidí a s očekáváním hleděly na oblohu, zatímco orchestr hrál motiv z filmu Star Wars, napsala agentura Reuters. Úřady v Mazatlánu podle deníku The New York Times (NYT) očekávaly asi 120 tisíc nových turistů. Řada z nich přicestovala i z Evropy.



„Přijel jsem, protože je to nejlepší místo pro sledování. Hlavně kvůli délce zatmění, ale také kvůli oblačnosti,“ řekl předseda Barcelonské astronomické komise Josep Masalles, podle kterého neměly být žádné mraky. Měsíc zastínil Slunce nad velkými městy jako Dallas, Indianapolis, Toronto či Montréal, doplnil člen vědecké redakce ČT Vladimír Piskala.



Zatmění se opakují pravidelně, často ale na odlehlých místech. „K úplnému zatmění Slunce dochází někde na Zemi přibližně každých osmnáct měsíců. Většinu Země ale samozřejmě tvoří voda,“ upozornila astrofyzička NASA Nicholeen Viall.