Ukrajinští minolovci mohou pomoci na Blízkém východě

Ukrajinští námořníci už čtyři roky denně hledají miny. Zkušenosti teď mohou využít na Blízkém východě. Hormuzský průliv a pobřeží u Oděsy spojuje jedno – mělké vody. Miny se tu snadno pokládají a velmi těžko odstraňují. K zastavení lodní dopravy jich stačí desítky, zjistila zpravodajka ČT Darja Stomatová.
Pátrání po minách trvá hodiny a není jisté, že posádka něco najde. Většinou se na dně nachází jen odpad. „Umíme odminovávat. Nejen z lodí, ale i z člunů,“ prohlásil velitel minolovky Konstantin.
Podvodní dron SeaFox během jedné expedice, které se účastnil štáb ČT, zamířil do hloubky dvaceti metrů kvůli třem podezřelým předmětům na mořském dně. „Díváme se na tvary, jestli tam jsou dutiny. Tady vespod jednu vidíme, takže to může být trubka z kovu nebo něco podobného,“ podotkl operátor sonaru Vitalij. U prvních dvou předmětů se podezření nepotvrdilo.
Nalezené kusy zbraní
Vojáci dronu SeaFox laicky říkají ryba. Musí prozkoumat každý podezřelý objekt pod hladinou. Může se jednat o minu, ale také kus sestřeleného dronu či zbytek protivzdušné rakety. „Našli jsme objekt, který může být zbytkem výbušného zařízení, ale nemůžeme s určitostí říct, jestli je tam nálož nebo není,“ konstatoval Vitalij.
Objekt následně prozkoumají potápěči. Položit miny trvá minuty, z moře ale jen tak nezmizí. Zbavit se jich potrvá roky.