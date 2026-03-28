Ukrajinští minolovci mohou pomoci na Blízkém východě


před 17 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Na Blízkém východě se hodí ukrajinské zkušenosti s hledáním min
Zdroj: ČT24

Ukrajinští námořníci už čtyři roky denně hledají miny. Zkušenosti teď mohou využít na Blízkém východě. Hormuzský průliv a pobřeží u Oděsy spojuje jedno – mělké vody. Miny se tu snadno pokládají a velmi těžko odstraňují. K zastavení lodní dopravy jich stačí desítky, zjistila zpravodajka ČT Darja Stomatová.

Pátrání po minách trvá hodiny a není jisté, že posádka něco najde. Většinou se na dně nachází jen odpad. „Umíme odminovávat. Nejen z lodí, ale i z člunů,“ prohlásil velitel minolovky Konstantin.

Podvodní dron SeaFox během jedné expedice, které se účastnil štáb ČT, zamířil do hloubky dvaceti metrů kvůli třem podezřelým předmětům na mořském dně. „Díváme se na tvary, jestli tam jsou dutiny. Tady vespod jednu vidíme, takže to může být trubka z kovu nebo něco podobného,“ podotkl operátor sonaru Vitalij. U prvních dvou předmětů se podezření nepotvrdilo.

Nalezené kusy zbraní

Vojáci dronu SeaFox laicky říkají ryba. Musí prozkoumat každý podezřelý objekt pod hladinou. Může se jednat o minu, ale také kus sestřeleného dronu či zbytek protivzdušné rakety. „Našli jsme objekt, který může být zbytkem výbušného zařízení, ale nemůžeme s určitostí říct, jestli je tam nálož nebo není,“ konstatoval Vitalij.

Objekt následně prozkoumají potápěči. Položit miny trvá minuty, z moře ale jen tak nezmizí. Zbavit se jich potrvá roky.

Ukrajina navyšuje výrobu dronů – interceptorů, zájem mají i arabské státy
Ukrajinský dron-interceptor Sting

Výběr redakce

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

před 14 hhodinami
Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

před 16 hhodinami
Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Nepálské úřady zadržely expremiéra, má se zodpovídat za smrt demonstrantů

Úřady v Nepálu zadržely bývalého premiéra Khadky Prasáda Oliho. Zadržení souvisí s jeho rolí při potlačování loňských demonstrací, které následně v září vedly k premiérově odstoupení. V sobotu o tom informovaly tiskové agentury.
před 1 hhodinou

USA by nemusely přijít NATO v případě potřeby na pomoc, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít NATO na pomoc vzhledem k tomu, že Severoatlantická aliance neposkytla USA materiální podporu během nynější války proti Íránu. Prohlášení šéfa Bílého domu vyvolalo otazníky ohledně jeho postoje k ustanovením o vzájemné obraně, které jsou středobodem transatlantické aliance, poznamenala agentura Reuters.
před 5 hhodinami

Íránská média hlásí útoky na jaderná zařízení v zemi

Americko-izraelské údery zasáhly v Íránu některá jaderná zařízení včetně těžkovodního reaktoru v elektrárně Arák. Píší to agentury s odkazem na místní média. Jeruzalém úder v Aráku potvrdil. Íránská média hovoří rovněž o desítkách obětí útoků v Komu a v provinciích Východní Ázerbájdžán a Kermánšáh. Zasaženy byly údajně obytné budovy. Úderům čelil také izraelský Tel Aviv, kde zemřel jeden člověk.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Írán udeřil na americkou základnu v Saúdské Arábii. Média hlásí zraněné vojáky

Íránský úder na americkou základnu Princ Sultán v Saúdské Arábii v pátek zranil deset amerických vojáků. List The Wall Street Journal (WSJ) s odkazem na nejmenované americké a saúdskoarabské zdroje informuje o několika poničených tankovacích letounech. Podle deníku Teherán použil při údery rakety a bezpilotní prostředky. List ovšem neuvedl, kolik letadel, které mají klíčovou roli v dlouhých bojových misí, úder poničil.
před 6 hhodinami

Rusko přechodně zakáže vývoz benzinu, píše TASS

Ruské úřady se rozhodly zakázat od 1. dubna vývoz benzinu. Opatření bude platit do konce července. Ruské státní agentuře TASS to sdělily zdroje z odvětví po schůzce ruského vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajinské drony v noci na pátek opět zasáhly ruské ropné terminály na pobřeží Baltského moře. Podle ukrajinských médií o tom informují ruské telegramové kanály. Ukrajina také zaútočila na průmyslovou zónu ve Volgogradské oblasti nebo na radarovou stanici na okupovaném Krymu. Ruská armáda útočila mimo jiné na Charkov či Dněpropetrovskou oblast, oba regiony hlásí zraněné.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Prohlubující se humanitární krize v Libanonu by se mohla zvrhnout v katastrofu, varoval Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Od začátku blízkovýchodní války musel opustit domov každý pátý Libanonec – včetně statisíců dětí. Izraelská armáda mezitím připravuje nasazení další vojenské divize v jižním Libanonu, kde se snaží rozšířit nárazníkovou zónu, napsal list The Times of Israel (ToI).
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...