Ukrajinští lékaři vytahují šrapnely speciálními magnety

Ruské bezpilotní letouny používají šrapnelové granáty, které se roztříští a vojáky zasáhnou střepiny způsobující složitá zranění. S jejich vyjmutím nově pomáhají speciální magnetické přístroje, pomocí kterých mohou lékaři daleko přesněji a méně invazivně operovat.

„Nemusíte dělat velké řezy do srdce, stačí ho jen naříznout, vložit magnet a on střepinu vytáhne,“ popsal kardiochirurg Serhij Maksymenko operaci, při které zachránil vojáka, jemuž se šrapnel po útoku dostal do srdce. Maksymenko a jeho tým provedli díky tomuto zařízení už přes sedm desítek úspěšných operací.

K výrobě speciálních přístrojů s magnety vedlo to, že armádní lékaři volali po řešení, jak co nejbezpečněji, nejrychleji a bez zbytečně invazivního zákroku z těla odstranit střepiny.