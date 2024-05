Ukrajinci udeřili na Krymu, zaznělo několik explozí

Pálit chce ukrajinská armáda i za hranice, odkud ukrajinská města bombardují ruská invazní vojska. „Je to nedostatkem systémů protivzdušné obrany, které jsou ve světě dostupné. Nejsme schopni útočit na velké vzdálenosti a nedokážeme tak zničit zdroj ruského teroru poblíž našich hranic,“ zdůraznil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Jedny z nejtvrdších bojů s ruskými okupanty vedou obránci v Charkovské oblasti. I tam by potřebovali zasahovat ruské území. „To, že spojenci nechtějí, abychom stříleli na území agresora, je pro mě absolutně nepřijatelné. To oni přišli na naše území, ne my na jejich. Z druhé strany hranice na nás střílí několik raketových systémů, děl a houfnic. Pokud nebudeme střílet na ruské území, neexistuje způsob, jak jim způsobit škody. Zasáhneme pouze jejich pěchotu,“ vysvětluje velitel posádky houfnice Ivan Lijaško.

Civilní oběti v Charkově

Spojenci se zdráhají takový souhlas dát. Výjimkou je Velká Británie, jejíž ministr zahraničí David Cameron při návštěvě Ukrajiny řekl, že země má právo použít zbraně poskytnuté Londýnem k útokům na území Ruska a je na jejím rozhodnutí, jestli to udělá, nebo ne.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová pohrozila zasažením „jakýchkoliv britských vojenských objektů a zbraní na Ukrajině i mimo ni“.

Nejčastějším cílem ruských raket je v poslední době Charkov. Ke druhému největšímu ukrajinskému městu se otevřením nové fronty přiblížily boje a ruské rakety s každodenní pravidelností zabíjejí ukrajinské civilisty. Ve čtvrtek jich v Charkově zemřelo nejméně šest. Zasaženo bylo dle šéfa oblastní správy Oleha Syněhubova nakladatelství. „Naprosto civilní komplex bez vojenských objektů,“ konstatoval.