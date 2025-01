Ukrajinci tlačí v Kurské oblasti, Moskva tvrdí, že dobyla Kurachove

Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Jermak ale na platformě Telegram napsal, že z Kurské oblasti přicházejí dobré zprávy. „Rusko dostává, co si zaslouží,“ podotkl. Agentura AFP v pondělí poznamenala, že zatím není jasné, jak konkrétně Ukrajina v ruském regionu postoupila.

Podle zpráv ruských blogerů, kteří podporují invazi Moskvy na Ukrajinu, ale také kriticky informují o ruských neúspěších a komplikacích, nejnovější ukrajinský útok donutil ruská vojska k defenzivě. Znepřátelené strany podle nich používají dělostřelectvo i menší zbraně. Ukrajina podle nich do bojů nasadila obrněná vozidla ze Západu.

Ukrajinská armáda pronikla do Ruska přes hranici 6. srpna a podařilo se jí obsadit kus území. Ruským silám se ukrajinské jednotky zatím nedaří vytlačit, v bojích v oblasti zaznamenávají velké ztráty také na ruské straně působící jednotky ze Severní Koreje.

Blinken: Ukrajinské pozice v Rusku jsou klíčové

Postavení ukrajinské armády v ruské Kurské oblasti bude důležité při případných mírových jednáních mezi Kyjevem a Moskvou, prohlásil během návštěvy jihokorejského Soulu americký ministr zahraničí Antony Blinken. „Jejich pozice v Kurské oblasti je důležitá, protože je to určitě něco, co by se odrazilo v jakémkoli vyjednávání, ke kterému může letos dojít,“ uvedl.

Šéf americké diplomacie se k dění ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou vyjádřil nedlouho poté, co začaly přicházet zprávy o nové ukrajinské ofenzivě v ruské příhraniční oblasti.

Informace o novém útoku přicházejí v době, kdy se obě strany snaží posílit svou pozici před návratem zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu 20. ledna. Ohledně další americké podpory poskytované Kyjevu panuje nejistota.