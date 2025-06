Ukrajina soupeří s Ruskem i v Africe. Kyjev nabízí potraviny i válečné know-how

Málo viditelná a možná překvapivá tvář soupeření mezi Kyjevem a Moskvou se odehrává v severozápadní a centrální Africe – tedy v regionech, do kterých se silně tlačí Rusko. Ukrajina se i tady snaží nabídnout alternativu. Od začátku plnohodnotné ruské války poslal napadený stát do celkem dvanácti afrických zemí na 300 tisíc tun potravin. Například Mauritánii už Kyjev nabídl i obrannou spolupráci při výcviku vojáků. Když vloni uštědřili rebelové v Mali bolestivou porážku ruským žoldákům, opírali se i o účinnou ukrajinskou pomoc. I to signalizuje, že Kyjev a Moskva soupeří všemi dostupnými prostředky.