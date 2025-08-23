Ukrajina přišla o jednu ze stíhaček MiG-29. Pilot zahynul při nehodě během přistávacího manévru po bojovém letu, uvedla agentura DPA s odvoláním na ukrajinskou armádu. Rusko v noci na sobotu zaútočilo na Ukrajinu 49 drony, z nichž protivzdušná obrana zneškodnila 36, oznámilo ukrajinské letectvo. Dodalo, že eviduje zásahy ruských dronů na sedmi místech v Doněcké, Dněpropetrovské a Sumské oblasti.
Ukrajina přišla o stíhačku, čelila desítkám ruských dronů
Příčina nehody MiG-29 se vyšetřuje, uvedla ukrajinská armáda. Zničení stíhačky podle agentury DPA představuje citelnou ztrátu pro ukrajinské letectvo, v němž tvoří tento sovětský víceúčelový stroj s několika desítkami exemplářů nejpočetnější typ bojového letounu.
Ukrajina od začátku války získala další stroje tohoto typu od zahraničních partnerů, včetně Polska a Slovenska, což částečně kompenzuje válečné ztráty způsobené ruskou agresí.
Dronové útoky
Ukrajinské úřady mezitím podle ruskojazyčného webu stanice BBC informovaly o zabitém civilistovi při ruském útoku dronu na autobus v Dněpropetrovské oblasti, přičemž další lidé utrpěli zranění.
V ruské Volgogradské oblasti byli zraněni tři lidé při dronovém útoku ve městě Petrov Val, informoval tamní gubernátor Andrej Bočarov podle státní agentury TASS. Petrov Val je železniční uzel na křižovatce tratí Saratov-Volgograd a Tambov-Kamyšin, podotkla BBC.
Ruské ministerstvo obrany na platformě Telegram informovalo o sestřelení desítek ukrajinských dronů v noci a během dne. Nejprve hlásilo sedmnáct sestřelených bezpilotních strojů během noci a následně v několika příspěvcích informovalo o likvidaci 74 ukrajinských dronů během dne do 17:00 moskevského času (16:00 SELČ). Moskva obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o údajně sestřelených strojích. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody.
Rusové hlásí dobyté obce
Ukrajina se brání plnohodnotné ruské vojenské agresi od února 2022 a součástí bojů je ostřelování a vzdušné útoky obou stran na různé cíle na území nepřítele. V noci na čtvrtek ruské invazní síly podnikly jeden z největších vzdušných útoků na Ukrajinu v letošním roce, kdy na sousední zemi vyslaly 574 dronů a čtyřicítku různých střel. Ukrajina většinu zneškodnila.
Ruská armáda také pokračuje v pozemním tažení, a to v době, kdy americký prezident Donald Trump usiluje o ukončení rusko-ukrajinské války. Šéf Bílého domu už připustil, že ruský vůdce Vladimir Putin nemusí být ochoten uzavřít dohodu, podotkl dříve Reuters. Trump opakovaně vznesl možnost uvalení sankcí vůči Rusku, ale rétoriku zatím neproměnil v činy.
V sobotu ruské ministerstvo obrany oznámilo dobytí obcí Seredně a Kleban-Byk v ukrajinské Doněcké oblasti. Tvrzení Moskvy nebylo možné nezávisle ověřit. Obsazení obce Kleban-Byk by znamenalo další postup Rusů směrem ke Kosťantynivce, klíčovému městu na cestě ke Kramatorsku, kde se nachází významná ukrajinská logistická základna, napsala agentura AFP.