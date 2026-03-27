Ukrajina a Saúdská Arábie podepsaly dohodu o obranné spolupráci


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Kyjev a Rijád podepsaly dohodu o obranné spolupráci. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který je na návštěvě Saúdské Arábie. Dohoda má podle něj položit základ pro budoucí kontrakty, technologickou spolupráci a investice.

Zelenskyj návštěvu zahájil ve čtvrtek a jednal mimo jiné s korunním princem Muhammadem bin Salmánem, který je faktickým vládcem Saúdské Arábie. Oba státníci v rudomořském přístavním městě Džidda jednali o eskalaci konfliktu v blízkovýchodním regionu a o „ukrajinské krizi“, sdělila saúdskoarabská státní tisková agentura.

„Jsme připraveni sdílet naše odborné znalosti a systémy se Saúdskou Arábií a společně pracovat na posílení ochrany životů,“ uvedl ukrajinský prezident. Zdůraznil, že Ukrajinci už více než čtyři roky odolávají stejnému druhu „teroristických útoků“ balistickými raketami a drony, jaké íránský režim v současnosti provádí na Blízkém východě a v oblasti Perského zálivu.

Podepsaný dokument posiluje také mezinárodní roli Ukrajiny jako „dárce v oblasti bezpečnosti“, dodal ukrajinský prezident. Saúdská Arábie má podle Zelenského kapacity, které jsou zajímavé pro Ukrajinu, a spolupráce může být prospěšná vzájemně.

Zelenskyj shrnul, že se saúdskoarabskými představiteli jednal také o situaci na Blízkém východě a v oblasti Perského zálivu, o ruské pomoci íránskému režimu, o vývoji na trzích s palivy a o potenciální spolupráci v energetické oblasti.

Kreml podporuje a vyzbrojuje Teherán, tvrdí zpravodajské služby
Ruský vládce Vladimir Putin

V Saúdské Arábii působí ukrajinští experti

Zelenskyj také v jiném příspěvku na síti X informoval, že se v Saúdské Arábii setkal s ukrajinskými experty na protivzdušnou obranu, kteří jsou v zemi už více než týden a jejich úkolem je „identifikovat výzvy a určit, jaké změny jsou potřeba k posílení ochrany lidí a životů před íránskými šáhedy (drony) a raketami“.

„Ukrajinská odbornost je jedinečná a jako taková uznávaná, a proto se všichni tolik zajímají o naše technologie a zkušenosti,“ dodal Zelenskyj, kterého v Saúdské Arábii doprovází i šéf ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov.

Saúdská Arábie po vypuknutí války na Blízkém východě čelí podobně jako další země regionu útokům íránských dronů a střel v rámci odvety Teheránu za americké a izraelské údery zahájené 28. února. Ukrajina se dronovým a raketovým útokům brání už od začátku plnohodnotné ruské invaze z února 2022.

Rusko vysílá proti Ukrajině téměř každou noc stovky dronů, převážně strojů Geraň-2, což je ruský název pro dron Šáhed-136 íránské konstrukce, který Rusko vyrábí v licenci.

Ukrajinské zkušenosti s obranou proti dronům nacházejí uplatnění na Blízkém východě
Íránský dron Šáhed v ukrajinském Kyjevě

Aktuálně z rubriky Svět

Evropané přesvědčují Rubia k ukončení války proti Íránu

K rychlému ukončení íránské války chtějí v pátek přesvědčit amerického ministra zahraničí Marka Rubia jeho kolegové z evropských zemí skupiny G7. Britská ministryně Yvette Cooperová před začátkem jednání uvedla, že chce hovořit také o roli, kterou v pomoci Íránu hraje Rusko. Rubio přiletěl do Francie s obtížným cílem vysvětlit spojencům americkou strategii v Íránu, proti níž má většina zemí námitky, napsala agentura AP.
před 28 mminutami

Uvázlá velryba se uvolnila z německé mělčiny

Velryba, která začátkem týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand, se v noci na pátek dokázala uvolnit. Podařilo se ji dostat do hlubšího koryta, které pro ni vyhloubil vodní bagr. Podle agentury DPA o tom informoval biolog Robert Marc Lehmann, který k mladému keporkakovi ve čtvrtek doplaval a snažil se ho ke korytu navést. Kytovec, jehož osud vyvolal v Německu obrovský zájem, ale ještě vyhráno nemá.
08:54Aktualizovánopřed 40 mminutami

Meč, váza a útočná puška. Lukašenko v KLDR navazoval přátelství s Kimem

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko navštívil v minulých dnech Severní Koreu, kde se svým tamním protějškem Kim Čong-unem podepsal smlouvu o přátelství a spolupráci. Oba autokraté, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině, se naposledy setkali loni v září v Pekingu.
před 1 hhodinou

Španělka s paraplegií podstoupila eutanazii, kterou soudně napadal její otec

Pětadvacetiletá Noelia Castillová z Katalánska ve čtvrtek odpoledne po dlouhé právní bitvě proti otci a křesťanským aktivistům podstoupila eutanazii a zemřela podle svého přání, informovala španělská média, která případ bedlivě sledovala. Žena trpěla paraplegií po neúspěšném pokusu o sebevraždu, jíž podle serveru deníku El País předcházelo vyrůstání v dětských domovech a vícečetné znásilnění. Španělsko eutanazii umožňuje od roku 2021.
před 2 hhodinami

Při útoku levharta zemřel na Srí Lance český mnich

Třiačtyřicetiletého českého mnicha usmrtil v národním parku Kumana na Srí Lance levhart, napsal srílanský server Onlanka s odkazem na místní policii. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo, zastupitelský úřad je v kontaktu s rodinou zemřelého i s policií.
před 2 hhodinami

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajinské drony v noci na pátek opět zasáhly ruské ropné terminály na pobřeží Baltského moře. Podle ukrajinských médií o tom informují ruské telegramové kanály. Ruská armáda útočila mimo jiné na Charkov či Dněpropetrovskou oblast, oba regiony hlásí zraněné.
před 3 hhodinami

Rozsudek nad Metou a Googlem otevírá dveře. A připomíná tabákový průmysl

Společnosti Meta a Google podle rozhodnutí soudu věděly, že jejich platformy představují riziko pro mladistvé. A mohou u nich způsobit závislost na aplikacích jako Instagram nebo YouTube. Porota v Los Angeles za to přiznala v přelomovém verdiktu ženě odškodné v celkové výši šest milionů dolarů. Technologičtí giganti se proti rozsudku odvolají.
před 4 hhodinami
