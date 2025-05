„Trump z Temu“ ztrácí body, Austrálii může potkat kanadský scénář

Australské parlamentní volby ovládla ekonomika a dopady kroků prezidenta USA Donalda Trumpa. Ještě před pár měsíci vévodila průzkumům opoziční Liberální strana Petera Duttona, jemuž kritici říkají „Trump z Temu“. Karty se ale obrátily a mandát by mohli v sobotu obhájit labouristé v čele s premiérem Anthonym Albanesem. Obě strany slibují miliardové investice do řešení krize spojené s rostoucími životními náklady. Ohledně přístupu k původním obyvatelům politici mlčí.

Po třech letech ekonomických potíží, neúspěchu referenda o zvýšení práv domorodých obyvatel a rostoucí nespokojenosti s vládou však Albaneseho popularita utrpěla a labourista by se mohl stát vůbec prvním premiérem za téměř sto let v historii země s pouze jedním mandátem.

Trumpova nepředvídatelnost podle ní paradoxně posílila pozici Albaneseho, jenž podle aktuálních průzkumů míří k vítězství, píše MSN. Ještě v lednu přitom sondáže avizovaly výhru opozice. Trumpa nepřímo využívá v kampani i sám Albanese. Ten podle agentury Reuters varoval, že konzervativní vláda vedená liberály by do Austrálie přinesla „chaos“. „Poslední věc, kterou potřebujete, je nestabilní vláda,“ varoval voliče premiér.

„Není to kampaň, kterou si kterákoli ze stran představovala, že bude vést,“ řekla BBC Amy Remeikisová, hlavní politická analytička think-tanku Australský institut. „Osobnost Trumpa zastiňuje domácí kampaň, ale zároveň nutí australské vůdce udělat něco, co už dlouho nemuseli – prozkoumat vazby Austrálie na USA,“ podotkla odbornice.

Australané mají přátelství a loajalitu za klíčovou hodnotu, a to i v politice, vysvětluje BBC . Albanese proto při Trumpově původním oznámení cel bez výjimek uvedl, že to „nebyl akt přítele“ a zavázal se, že nebude reagovat stejnou měrou.

Strany kladou rovněž důraz na bezpečnost. „Labouristé pravidelně tvrdí, že dosud nebývalým způsobem zvýšili investice do národní bezpečnosti a že do deseti let zvýší celkové investice na 2,3 procenta HDP. Liberálové obviňují vládu z chronického podfinancování obrany a oznámili plány na vytvoření strategie národní bezpečnosti – která dosud chyběla – a na zvýšení investic na 2,5 procenta HDP do roku 2029 a na tři procenta v příštím desetiletí,“ přiblížil plány politiků Edel.

Přehlížení původní obyvatelé

Naopak o problémech původních obyvatel Austrálie, kteří tvoří 3,8 procenta populace, se v kampani téměř nehovořilo. Podle expertů je to nejspíš proto, že si političtí lídři myslí, že jde o příliš rozdělující otázku po neúspěšném referendu před dvěma lety.

Albanese tehdy podporoval hlasování, v němž Australané rozhodovali o udělení většího politického slova domorodcům v parlamentu a také o uznání původních obyvatel a obyvatel ostrovů Torresova průlivu v australské ústavě, připomíná BBC. Šedesát procent voličů ale změny odmítlo. Kritici tehdy tvrdili, že by se vytvořila zvláštní „třída“ občanů, přičemž někteří by měli více práv než jiní, a že by nový poradní orgán v parlamentu zpomalil rozhodování vlády.