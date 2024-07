USA prohlubuje spolupráci se zeměmi Indo-Pacifiku. Chce odstrašit Čínu

Japonsko, Indie, Austrálie a Spojené státy mají ambice se pomocí společných manévrů v rámci neformálního uskupení Quad stát protiváhou Číny v Indo-Pacifiku. A to nejen v obraně, ale i v investicích do infrastruktury.

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena budovala s asijskými partnery aliance a teď pracuje na tom, aby přežily volby. Obranná dohoda o pravidelných manévrech a konzultacích má svázat Washington s Tokiem a Soulem tak pevně, aby vazby nerozvolnil ani případný návrat Donalda Trumpa, který hrozil odchodem z Asie, do Bílého domu.

Spolupráce USA a Japonska

Spojené státy mají v Japonsku 56 tisíc vojáků, což je víc než v kterékoliv jiné zemi. Třeba v Německu jich mají kolem 35 tisíc. Jedna z největších základen je například v Jokosuce nedaleko Tokia.

Struktura amerického velení se má změnit, aby lépe spolupracovalo s japonskou armádou, kterou čeká modernizace. „Míříme na zdvojnásobení obranného rozpočtu na dvě procenta HDP. To nám umožní spoustu nových typů nákupů, které změní koncept orientovaný výhradně na obranu,“ předestřel analytik The Canon Institute for Global Studies (CIGS) při univerzitě v Keio Ken Džimbo.

Washington chce využít i japonský průmysl, aby zmírnil tlak na zbrojovky vyvolaný poptávkou kvůli válkám na Ukrajině a Blízkém východě. Japonci budou vyrábět rakety a usnadní také opravy amerických lodí a letadel.