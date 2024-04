Washington utužuje spojenectví v Pacifiku

Americký prezident také řekl, že se těší na „trojstranné vojenské cvičení s Japonskem a Spojeným královstvím“. Britské ministerstvo obrany záhy oznámilo, že první společné manévry trojice zemí se uskuteční příští rok. Podle Reuters plán označilo za „silný vzkaz komukoli, kdo by mohl chtít podkopat“ mezinárodní právní řád.

„Tohle je nejvýznamnější vylepšení naší aliance od chvíle, kdy byla poprvé vytvořena,“ prohlásil Biden na společné tiskové konferenci s Kišidou. USA, Japonsko a Austrálie podle něj hodlají poprvé spolupracovat na protivzdušné obraně a americko-britsko-australská aliance AUKUS „zkoumá, jak by se mohlo Japonsko přidat k naší práci“.

Washington prohlubuje spolupráci také s Filipínami. Prezident Ferdinand Marcos se má s Bidenem setkat ve čtvrtek, kdy dojde i na trilaterální jednání mezi USA, Japonskem a Filipínami. „Je to reakce na dění v Jihočínském moři, kde Filipíny každodenně čelí zastrašování a ohrožování ze strany čínské pobřežní stráže. Týká se to nejen filipínských vojenských plavidel, ale i civilních lodí,“ vysvětluje Šámalová.

Spojené státy v posledních měsících kladou na spolupráci s Manilou velký důraz, do země zamířilo několik vysoce postavených politiků a firmy avizovaly investice za miliardu dolarů, třeba do výroby čipů. Loni také Filipíny a Spojené státy podepsaly významnou vojenskou dohodu, která Američanům umožní přístup do nových oblastí v případě krize v regionu, připomněla korespondentka ČT.