Trump o deset procent zvýšil cla na část zboží z Jižní Koreje, protože neschválila dohodu


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump navýšil na 25 procent navýšil dovozní cla mimo jiné na automobily, dřevo a léčiva z Jižní Koreje. Zdůvodnil to tím, že jihokorejský parlament dosud neschválil loni oznámený obchodní rámec se Spojenými státy. S odkazem na jeho příspěvek na sociální síti to napsala agentura AP. Jižní Korea už podle agentury Reuters uvedla, že do USA brzy vyšle své zástupce, aby o celé záležitosti jednali s příslušnými americkými představiteli.

Trump v úvodu svého příspěvku na sociální síti Truth Social napsal, že USA rychle jednaly o uzavření obchodních dohod, aby snížily cla. Od svých obchodních partnerů ale také očekávají, že udělají totéž. Jihokorejský parlament podle něj dohodu se Spojenými státy, oznámenou loni 30. července a potvrzenou během jeho návštěvy Koreje 29. října, nedodržuje.

„Vzhledem k tomu, že jihokorejský zákonodárný sbor neschválil naši historickou obchodní dohodu, což je jeho výsadní právo, zvyšuji tímto (dovozní) jihokorejská cla na automobily, dřevo, léčiva a všechna ostatní reciproční cla z 15 na 25 procent,“ napsal šéf Bílého domu.

Trump oznámil obchodní dohodu s Japonskem
Donald Trump

Americký prezident loni 2. dubna oznámil plošná desetiprocentní cla a nad to ještě často výrazně vyšší cla na jednotlivé partnery, která nazval recipročními. Tarify uvalil tím, že vyhlásil ekonomický stav nouze a obešel Kongres. Podle AP jimi chce přimět ostatní země, aby se podřídily jeho vůli.

Spojené státy se letos chystají znovu vyjednat svou pozměněnou obchodní dohodu z roku 2020 s Kanadou a Mexikem.

Trump se rozhodl zvýšit Kanadě cla o deset procentních bodů kvůli reklamě
Donald Trump

Z Gazy je 60 milionů tun sutin. Hlad se zmírnil, zabíjení nepřestalo

Více než tři měsíce od uzavření příměří se frekvence útoků mezi Izraelem a teroristy z Hamásu snížila a do Pásma Gazy se daří dostat jídlo, jinak ale situace Palestinců zůstává zoufalá. Z měst jsou ruiny a statisíce lidí pobývají v provizorních stanech. Hamás sice oficiálně podporuje technokratickou správu Pásma, zbraně ale neodevzdal. A Izrael v mezičase podle médií tiše podporuje tajné „humanitární vysídlování“ Gazy.
před 25 mminutami

před 38 mminutami

Velitel v terénu americké pohraniční stráže Bovino byl odvolán z funkce

Gregory Bovino byl odvolán z funkce velitele v terénu americké pohraniční stráže a odvelen do Kalifornie. Tam by měl brzy odejít do důchodu. S odvoláním na server Atlantic a úředníky to napsala agentura Reuters. Jde o reakci na sobotní zastřelení 37letého zdravotníka Alexe Prettiho v Minneapolisu příslušníkem federálního Úřadu pro imigraci a cla (ICE), o němž Bovino šířil sporná tvrzení. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti však jeho odvolání popřelo.
00:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Francie se přiblížila zákazu sociálních sítí dětem mladším patnácti let

Francouzské Národní shromáždění schválilo část návrhu zákona, který zakazuje používání sociálních sítí dětem mladším patnácti let. Důvodem jsou rostoucí obavy z on-line šikany a rizika pro duševní zdraví, podotkla agentura Reuters. Pokud zákon schválí i senátoři, začne platit od 1. září, upřesnila agentura AFP. Loni v prosinci schválila zákaz sociálních sítí dětem mladším šestnácti let Austrálie, krok následovaly další země.
před 6 hhodinami

Trump čelí výzvám k vyšetření střelby v Minneapolisu

Americký prezident Donald Trump čelí sílícím výzvám k důkladnému vyšetření okolností sobotního zastřelení 37letého Alexe Prettiho federálními imigračními agenty v Minneapolisu. Šéf Bílého domu v pondělí oznámil, že do Minnesoty posílá svého zmocněnce pro ochranu hranic. Osm zákonodárců z řad demokratů mezitím podepsalo petici za podání ústavní žaloby na ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou. Kritika postupu imigračních agentů ovšem zaznívá i od některých republikánů.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Zimní bouře v USA má přes dvacet obětí

Nejméně 22 mrtvých si vyžádala zimní bouře, která nyní sužuje značnou část Spojených států, informuje stanice ABC News. Dosud bylo v pondělí zrušeno více než čtyři tisíce letů, přičemž nejhůře zasažená jsou letiště v New Yorku, Dallasu a Bostonu. V neděli bylo zrušeno přes jedenáct tisíc letů, což je nejvíce od pandemie covidu-19, sdělil ministr dopravy Sean Duffy stanici CNBC. S výpadky elektřiny se stále potýká více než 760 tisíc odběratelů, z toho přes 230 tisíc v Tennessee, uvádí monitorovací server PowerOutage.us.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Izraelské jednotky v Pásmu Gazy našly tělo posledního rukojmího

Izrael v Pásmu Gazy našel a identifikoval tělo posledního rukojmího Hamásu, informovala v pondělí izraelská armáda. Podle ní tělo policisty Rana Gviliho bylo nalezeno při pátrání na hřbitově ve východní části města Gaza, napsal zpravodajský server The Times of Israel (ToI). Kabinet premiéra Benjamina Netanjahua dokončením pátrání podmiňoval omezené otevření hraničního přechodu Rafah mezi palestinským Pásmem Gazy a Egyptem.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Čínské úřady vyšetřují nejvýše postaveného generála v zemi

Místopředseda čínského vojenského výboru Čang Jou-sia čelí obvinění z předání informací o jaderném programu do USA a z korupce. Muž, dosud považovaný za nejbližšího armádního spojence prezidenta Si Ťin-pchinga, se stal nejnovější obětí čistek v nejvyšším vojenském velení. Spolu s ním zatkli také náčelníka generálního štábu Liou Čen-liho. Od loňského podzimu jsou už devátým a desátým zatčeným generálem. Čistky se znepokojením sledují nejbližší sousedi Číny – například Tchaj-wan. Podle pozorovatelů je cílem těchto čistek jednak vymýtit korupci, jednak posílit pozici prezidenta Si Ťin-pchinga.
před 9 hhodinami
