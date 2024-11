„Trenér Walz“ je v poslední čtvrtině zápasu proti „divným“ republikánům

Hláška o „divných chlápcích“ zazněla v červencovém interview se stanicí MSNBC. O několik hodin později Walz v dalším rozhovoru pro tutéž stanici v tématu pokračoval.

„Víte, není něco v pořádku s lidmi, kteří mluví o (takovéto) svobodě: svobodě být ve vaší ložnici, svobodě být s vámi v ordinaci u doktora, svobodě říkat vašim dětem, co mohou číst. To je divné,“ narážel Walz zřejmě na snahy konzervativních republikánů zasahovat do intimních záležitostí Američanů či zakazovat určité knihy.

Walz o „divných“ republikánech nemluvil poprvé. „Když kandidujeme proti standardnímu republikánovi, naše souboje jsou vždy opravdu těsné, ale nic takového (jako standardní republikán) neexistuje. Tihle chlápci jsou divní,“ řekl třeba v roce 2023 webu Politico. „Bude to binární volba. Demokracie, anebo to, co jsme viděli u bývalého prezidenta (Trumpa). Projekty jako je výstavba silnic, nebo nefunkčnost,“ dodal mimo jiné.

Letos v srpnu pak ještě dodal, že za „divné“ rozhodně nemá všechny republikány nebo jejich příznivce, nýbrž výhradně jen Trumpa s Vancem. Při svém prvním společném vystoupení s Harrisovou v předvolební kampani pak o Vancovi řekl, že je „děsivý“ a „prostě po čertech divný“.