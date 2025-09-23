Brazilská prokuratura obvinila Eduarda Bolsonara, syna exprezidenta Jaira Bolsonara, z maření procesu u nejvyššího soudu. Jeho otec v něm čelil obžalobě kvůli pokusu o převrat, soud jej tento měsíc odsoudil k trestu vězení 27 let. Bolsonaro mladší se podle prokuratury snažil lobbováním u amerických úřadů „zastrašit brazilské soudce, aby exprezidenta do vězení neposlali“, informovala agentura AFP.
Syn exprezidenta Bolsonara čelí obvinění z maření procesu s jeho otcem
„Trestná činnost spočívala v postupných hrozbách uvalení zahraničních sankcí jak pro soudce nejvyššího federálního soudu, tak pro samotnou zemi. Cílem bylo osvobodit Jaira Bolsonara a také Paula Figueireda,“ popsal prokurátor Paulo Gonet s odkazem i na bloggera Paula Figueireda, jehož rovněž obvinil z maření téhož procesu.
Původně policie navrhla obvinit i Jaira Bolsonara z maření procesu, ale vzhledem k jeho odsouzení k 27 letům a třem měsícům za pokus o převrat už toto obvinění prokurátor nevznesl.
Eduardo Bolsonaro je jedním z pěti dětí exprezidenta a od roku 2015 je také federálním poslancem. Poslední více než půlrok pobývá ve Spojených státech, kde podle prokuratury podněcoval vládu amerického prezidenta Donalda Trumpa „k nepřátelským činům vůči Brazílii“.
Kontakty v Bílém domě
Trump stíhání exprezident Bolsonara označuje za „hon na čarodějnice“, jeho administrativa kvůli tomu uvalila sankce na několik brazilských soudců. Také brazilský exprezident vinu odmítá a tvrdí, že je obětí politické perzekuce.
Jair Bolsonaro, který stál v čele Brazílie od ledna 2019 do konce roku 2022, byl spolu s několika dalšími obžalovanými, včetně dvou jeho exministrů obrany či bývalým šéfem tajné služby odsouzen za pokus o převrat. Podle soudu se snažili zabránit v nástupu do úřadu prezidenta levicovému politikovi Luizi Ináciovi Lula da Silva, který v říjnu 2022 ve volbách Bolsonara porazil.
Tehdejší prezident výsledky ale dlouho odmítal uznat a přiživoval protesty v ulicích a před kasárnami, kde jeho příznivci požadovali zásah armády proti nástupu nové vlády. Několik tisíc demonstrantů také 8. ledna 2023 vtrhlo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli, kde ničili majetek.
Sedmdesátiletý Bolsonaro, jemuž lékaři minulý týden diagnostikovali rakovinu kůže, je od srpna v domácím vězení, kde zůstává i po verdiktu nejvyššího soudu z tohoto měsíce, jelikož se odvolal. Minulý týden také brazilští poslanci schválili zrychlené projednání návrhu zákona o amnestii pro účastníky demonstrací z 8. ledna 2023, díky čemuž by mohl amnestii dostat i exprezident Bolsonaro. I tak ale schválení takového zákona podle AFP čeká dlouhá cesta.