Švejnar a Kolář oceňují předvídatelnost Harrisové, Topolánek kritizuje „woke témata“

Podle bývalého velvyslance v Rusku a USA Koláře jsou americké volby těmi nejdůležitějšími na světě. Současné volební klání mezi Trumpem a Harrisovou označil za „vyhrocené“ a velmi těsné. „Předvídat volební vítězství vlastně nejde. A to je vlastně super, to je to sdělení demokracie. Volby prezidenta v Rusku jsou jasné od začátku. Tady to opravdu jasné není a je to důkaz toho, že Amerika prožívá svojí svobodu,“ je přesvědčen bývalý velvyslanec.