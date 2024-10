Pro Trumpa je migrace hlavním tématem. Harrisová mluví o podpoře pohraniční stráže

Jsme jako popelnice světa, hlásá Trump. Znevažuje naši zemi, vzkazuje mu Harrisová

Čtyřiačtyřicetiletý José Ramirez má při práci hraniční bariéru na dohled. Většina lidí sem za zaměstnáním dojíždí z Mexika a José pracující v Arizoně jako zemědělský dělník je mezi nimi coby Američan výjimkou. „Teď nevím, jestli vůbec v budoucnu budu mít práci. Berou sem lidi z Mexika a dalších států,“ popisuje svoji situaci.

Bude volit Trumpa. Souhlasí s jeho plánem masové deportace milionů ilegálních migrantů – přestože by to podle expertů byla rána pro americké zemědělství i stavebnictví. „Ne, on je nebude deportovat, jen je nechá se sbalit. Tam, kam patří,“ věří José.

Arizona letos byla nejrušnějším úsekem hranice pro ilegální migranty. I když od léta po nařízení prezidenta Bidena počet přechodů poklesl o padesát pět procent, pro Trumpa jde o hlavní téma kampaně. „Jsme teď jako skládka. Jako popelnice světa,“ prohlásil na jednom z předvolebních setkání s voliči republikánský kandidát. „Víte, to je jen další případ, jak opravdu znevažuje naši zemi,“ okomentovala exprezidentův výrok Harrisová.

„Pokud to udělali ilegálně, měl by to být zločin,“ říká o migraci volička z Arizony Jeannette Fredericková, která má české kořeny a hlasovala pro Trumpa. Stejně jako Judy. Ta do Spojených států emigrovala z někdejší Jugoslávie. „Vždycky Donald Trump. Kamala Harrisová je komunistka,“ tvrdí.