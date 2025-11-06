Súdánské polovojenské oddíly souhlasí s příměřím, armáda zřejmě ne


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Súdánské polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) po dvou letech bojů s armádou souhlasí s humanitárním příměřím. Návrh na klid zbraní předložila v září skupina zemí, ve které jsou Spojené státy či Saúdská Arábie. Armáda podle předchozích prohlášení však zřejmě nebude ochotna na zastavení bojů přistoupit.

„Jednotky rychlé podpory oznamují svůj souhlas se zapojením do humanitárního příměří,“ uvedla ozbrojená organizace v prohlášení. RSF čekají na zahájení „jednání o ustanoveních týkajících se příměří“.

RSF čelí silné mezinárodní kritice po dobytí města Fašír na konci října. Podle OSN ve městě od té doby dochází k masakrům, rabování, odsunu obyvatelstva a dalším násilnostem na civilistech. Generální tajemník OSN António Guterres vyzval všechny strany, aby začaly jednat a ukončily násilí.

WHO je zděšena zprávami o zabití téměř pěti set lidí v porodnici ve Fáširu
Žena drží dítě v táboře pro osoby, které uprchly ze súdánského Fáširu

Podle nedávných výroků jejích představitelů se zřejmě súdánská armáda neplánuje připojit k návrhu na zastavení bojů. Náčelník súdánské armády Abdal Fattáh Burhán uvedl, že jeho síly hodlají i dále porážet nepřátelské jednotky. „Brzy pomstíme ty, kteří byli zabiti a se kterými se špatně zacházelo,“ uvedl vysoce postavený voják.

Návrh zprostředkovatelů počítá s tříměsíčním zastavením bojů. Během uplynulých dvou let střetů v Súdánu se jednalo o více návrzích na příměří, žádný z nich však nebyl zaveden.

„Válka je byznys.“ V Súdánu kolumbijští žoldnéři cvičí i děti
Kolumbijští vojáci

V Súdánu v roce 2021 provedli generál súdanské armády a velitel RSF převrat, později se ale kvůli neshodám ohledně rozdělení moci rozešli. Spor v dubnu 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet a občanskou válku.

Obě válčící strany jsou obviňovány z páchání válečných zločinů a skoro pětadvacet milionů lidí sužuje akutní hlad. Konflikt si vyžádal desetitisíce mrtvých a miliony uprchlíků.

