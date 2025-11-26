Střední Slovensko zasáhly lokální povodně

Silný déšť a tající sníh způsobily lokální záplavy na Slovensku. Nepříznivé počasí zejména v centrální části země ovlivnilo silniční i železniční dopravu. V Nízkých Tatrách po vydatném sněžení platí zvýšené lavinové nebezpečí. Informovaly o tom slovenské úřady.
Slovenští meteorologové vyhlásili nejvyšší stupeň výstrahy před záplavami pro okresy Zvolen a Velký Krtíš. Vylité vodní toky na středním Slovensku či sesuv bahna vedly k uzavření některých silnic. Voda zaplavila také železniční trať u Zvolena, kde kvůli tomu několik hodin nejezdily vlaky.
Hasičský a záchranný sbor označil za kritickou situaci v Banskobystrickém kraji na středním Slovensku. V souvislosti s nepříznivým počasím nasadil desítky profesionálních a dobrovolných hasičů, jakož i techniku včetně velkokapacitních čerpadel. V noci hasiči zasahovali hlavně na zaplaveném letišti Sliač, které ministerstvo obrany rekonstruuje.
Podle meteorologů silný déšť zasáhl hlavně střední Slovensko, kde během 24 hodin spadlo v přepočtu zpravidla 50 až 60 litrů vody na metr čtvereční plochy.
Ve vysokohorském terénu Nízkých Tater platí zvýšené lavinové nebezpečí, tedy třetí stupeň z pětibodové škály. Místy tam napadalo dalších třicet centimetrů sněhu na zamrzlý podklad.