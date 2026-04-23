Srážka vlaků u Kodaně si vyžádala sedmnáct raněných, stav čtyř je kritický


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Sedmnáct raněných si vyžádala čelní srážka dvou vlaků severně od dánské metropole Kodaně. Stav čtyř lidí je kritický, informovala ve čtvrtek ráno dánská agentura Ritzau s odvoláním na místní úřady.

Vlaky se srazily kolem 6:30 z dosud nejasných příčin na železniční trati mezi obcemi Hilleröd a Kagerup, asi čtyřicet kilometrů severně od Kodaně.

Regionální úřady na místo vyslaly nejméně sedm sanitek, transportní vozidla a další zdravotnické týmy. Na místě bylo mnoho policistů a nasazen byl i vojenský vrtulník. Sousední silnice byla na delší dobu uzavřena.

Šéf záchranářů televizi TV2 řekl, že se vlaky srazily v poměrně vysoké rychlosti. Všichni cestující už soupravy opustili nebo z nich byli vyproštěni.

Fotografie z místa nehody ukazují zničené přední části vlaků, oba ale zůstaly stát na kolejích. Za provoz spojů na místní trati je dle deníku Jyllands-Posten odpovědná společnost Lokaltog A/S, ta ale zatím nesdělila nic konkrétního k příčině kolize.

Aktuálně z rubriky Svět

ŽivěSněmovna zřejmě schválí smlouvu mezi Českem a Slovenskem o spolupráci záchranářů

Poslanci ve čtvrtek zřejmě schválí česko-slovenskou smlouvu o spolupráci zdravotnických záchranářů v příhraničních oblastech obou zemí. Senát souhlasil s její ratifikací už loni v prosinci. Na programu sněmovního jednání jsou také mezinárodní dohody v úvodním kole a pravidelné interpelace na členy vlády. Ty písemné zabraly něco málo přes hodinu, jednání dolní komory po pauze od 11:00 pokračuje.
Slovensko hlásí obnovení dodávek ropovodem Družba

Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) je zprovoznění ropovodu potvrzením, že poškozen nebyl.
USA tvrdí, že od začátku blokády íránských přístavů přiměly 31 lodí změnit kurz

Spojené státy od začátku své blokády íránských přístavů přiměly 31 lodí, převážně ropných tankerů, změnit kurz a navrátit se do přístavů, uvedlo oblastní velitelství ozbrojených sil Spojených států na Blízkém východě (CENTCOM). Většina z lodí podle prohlášení pokyny následovala.
Investigace CNN rozkryla sexuální útoky na omámené oběti

Téma sexuálních útoků a znásilňování obětí omámených drogami a léky dál rezonuje. Navazuje na nechvalně proslulou kauzu z Francie – Gisèle Pelicotovou dlouhá léta znásilňovali cizí muži pozvaní jejím vlastním manželem. Rozsáhlá investigace americké stanice CNN odhalila, že jde o globální fenomén. Do vyšetřování se už v mnoha případech zapojila policie.
Soud ve Virginii zablokoval změny k překreslení volebních obvodů, píše Reuters

Soud v americkém státě Virginie zablokoval možnost změn směřujících k překreslení volebních obvodů pro Kongres, které tento týden v referendu schválili voliči. Soud označil referendum za neplatné, napsala v noci na čtvrtek agentura Reuters. Změnu navrhli demokraté a v listopadových volbách do Sněmovny reprezentantů by mohla pro republikány dle médií znamenat ztrátu čtyř křesel. Prezident Donald Trump označil hlasování za zmanipulované, čímž opakoval svá nepodložená tvrzení ohledně voleb v roce 2020, napsala agentura AFP.
Izraelské útoky zabily na jihu Libanonu místní novinářku, píše Reuters

Izraelské útoky na jižní Libanon zabily místní novinářku Amál Chalílovou a zranily fotografku Zajnab Faradžovou. Napsala to v noci na čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na vysoce postaveného libanonského vojenského činitele a noviny, pro které novinářka pracovala. Izraelská armáda se zatím k informaci o jejím úmrtí nevyjádřila. Dříve podle Reuters uvedla, že má zprávy o dvou zraněných novinářkách.
Šéf amerického námořnictva Phelan končí ve funkci, uvedl Pentagon

Šéf amerického námořnictva John Phelan s okamžitou platností končí ve funkci, oznámil v noci na čtvrtek mluvčí Pentagonu Sean Parnell na síti X. Důvod neuvedl. Podle zdrojů agentury Reuters byl Phelan propuštěn. Je dalším vysoce postaveným vojenským činitelem, který v posledních měsících opustil administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa, uvedla stanice BBC News.
