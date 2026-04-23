Srážka vlaků u Kodaně si vyžádala sedmnáct raněných, stav čtyř je kritický

Sedmnáct raněných si vyžádala čelní srážka dvou vlaků severně od dánské metropole Kodaně. Stav čtyř lidí je kritický, informovala ve čtvrtek ráno dánská agentura Ritzau s odvoláním na místní úřady.
Vlaky se srazily kolem 6:30 z dosud nejasných příčin na železniční trati mezi obcemi Hilleröd a Kagerup, asi čtyřicet kilometrů severně od Kodaně.
Regionální úřady na místo vyslaly nejméně sedm sanitek, transportní vozidla a další zdravotnické týmy. Na místě bylo mnoho policistů a nasazen byl i vojenský vrtulník. Sousední silnice byla na delší dobu uzavřena.
Šéf záchranářů televizi TV2 řekl, že se vlaky srazily v poměrně vysoké rychlosti. Všichni cestující už soupravy opustili nebo z nich byli vyproštěni.
Fotografie z místa nehody ukazují zničené přední části vlaků, oba ale zůstaly stát na kolejích. Za provoz spojů na místní trati je dle deníku Jyllands-Posten odpovědná společnost Lokaltog A/S, ta ale zatím nesdělila nic konkrétního k příčině kolize.