Spojené království zažívá „politické zemětřesení“, píší média

Triumf labouristů v britských volbách je dán hlavně znechucením voličů z řady afér konzervativců, kteří zemi vedli čtrnáct let, hodnotí britští komentátoři výsledek čtvrtečního hlasování. Některá média hovoří o „politickém zemětřesení“. Analýzy poukazují i na rostoucí nepředvídatelnost britských voličů. Spojené království je mnohem více roztříštěné, než by se na první pohled mohlo zdát, upozornil server Politico.

Labouristé získali v předčasných volbách 410 z 650 mandátů. V Dolní komoře tak budou mít pohodlnou většinu. Konzervativci naopak zaznamenali se 119 mandáty historicky nejhorší porážku.

„Britskou politiku čekají zásadní změny,“ píše v deníku Financial Times (FT) komentátor Robert Shrimsley. Bulvární list The Sun hovoří o „politickém zemětřesení“, komentátor deníku The Guardian Rafael Behr zase o „seismické události“.