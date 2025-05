Soud: Trumpova vláda použila letitý zákon k deportacím nelegálně

Administrativa prezidenta USA Donalda Trumpa se při deportaci migrantů do Salvadoru nezákonně odvolala na zákon o znepřátelených cizincích. Ve čtvrtek o tom rozhodl americký federální soudce. Ten také vládě trvale zakázal válečný zákon z 18. století používat k urychlené deportaci Venezuelanů, které považuje za zločince, z jižního Texasu, píše deník The New York Times (NYT).