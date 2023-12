Snižování pomoci Ukrajině? Pokud tak budeme pokračovat, budeme se divit, varuje Fischer

„Chceme tady v Česku, aby Ukrajina vyhrála? Pokud ano, musíme udělat víc. Pomoc bohatých států pro Ukrajinu je dnes na historických minimech. Pokud budeme takto pokračovat, tak se budeme divit. Případné vítězství Ruska by bylo zničující pro nás a bylo by mnohem nákladnější pro náš rozpočet,“ upozornil v debatě Pavel Fischer.

Zmínil, že z pohledu Ukrajiny budou komplikací zejména blížící se americké prezidentské volby, ale i volby do Evropského parlamentu. Vedle dlouhodobého odpůrce pomoci Ukrajině Viktora Orbána se také přidal hlas z Bratislavy, kde se vlády po zářijových volbách ujal Robert Fico (Smer–SD), jenž už během kampaně avizoval ukončení vojenské pomoci Ukrajině.

„Scénář prohry Ukrajiny by byl pro Slovensko katastrofou. Pro Česko by katastrofa nastala ,o den a půl později‘,“ varoval Káčer před snižováním pomoci. „Je v našem zájmu, aby (Ukrajina) odolávala co nejvíce. Ale nemá to lehké. Čekali jsme, že přijde únava, už se to ukázalo i v Česku,“ zmínil fakt, že v říjnu poprvé většina lidí v průzkumu veřejného mínění odmítla posílání další vojenské pomoci napadené zemi.

Summit ukáže další směřování EU

Ve čtvrtek začne v Bruselu summit Evropské unie, který bude jednat o možném zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a vyčlenění 50 miliard eur na pomoc zemi. Oba kroky musí jednohlasně schválit všech 27 členských zemí, což v současné situaci není jisté.

Přesto je Káčer ohledně schválení 50milardové pomoci Kyjevu optimistický. „Orbán má taktiku, že před jednáními vyhrožuje, vydírá, ale pak v pozadí na všechno kývne. Alespoň dosud. Nevím, kdy bude ta poslední stopka, ale chtěl bych být optimistou.“

Podobně to vidí i v případě Roberta Fica. „Na mezinárodních fórech si zatím dává pozor. Nechce vést boje na několika frontách,“ uvedl bývalý šéf slovenské diplomacie s tím, že se Robert Fico nyní soustředí na změny na Slovensku, kde využívá „absolutně Orbánův rukopis“.