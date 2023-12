Putin se bude opět ucházet o post hlavy státu. Na ceremonii v Kremlu ho o to „požádal“ jeden z hostů

Putinovi soupeři jsou ve vězení nebo v emigraci



Hlasování o prezidentovi se bude v Rusku konat od 15. do 17. března příštího roku. Agentura AP označila Putinovo vítězství za „téměř jisté“ vzhledem k uvěznění potenciálních soupeřů z opozice či jejich vypuzení do emigrace a dalším problémům narušujícím regulérnost voleb.



Spolupracovníci uvězněného opozičního politika Alexeje Navalného zareagovali na vyhlášení termínu voleb spuštěním internetové kampaně, která má Rusy přesvědčit, aby hlasovali pro kohokoliv jiného než Putina. Organizátoři kampaně vzkázali, že si dobře uvědomují, že výsledky voleb budou zfalšovány, ale za svůj úkol pokládají všem ukázat, že „Rusko už Putina nepotřebuje“.



„Pro Putina budou volby v roce 2024 referendem schvalujícím jeho počínání, schvalujícím válku (proti Ukrajině). Rusko by si mělo 17. března uvědomit, že většina si nepřeje vidět Putina v čele země,“ uvedl Navalného Fond boje proti korupci, který ruské úřady zakázaly jako „extremistickou“ organizaci.

Putin vládne téměř čtvrtstoletí



Putin je u moci přes 23 let. Od srpna 1999 byl premiérem a v březnu 2000 poprvé zvítězil v prezidentských volbách. O čtyři roky později vítězství s přehledem zopakoval. S ohledem na ústavu se poté nemohl ucházet o třetí mandát v řadě, stal se proto premiérem a jako svého nástupce v prezidentském křesle si vybral Dmitrije Medvěděva.



V roce 2012 si s Medvěděvem funkce vyměnili: Putin byl po prezidentských volbách, jejichž příliš očividné falšování vyvolalo velké protesty, opět vyhlášen vítězem, stejně tak i v roce 2018.



V lednu 2021 Putin podepsal zákon, který mu umožňuje ještě dvakrát kandidovat na post hlavy státu. Právní předpis vychází z navržených úprav ústavy, které podle tvrzení ruských úřadů schválili obyvatelé v referendu v roce 2020. Hlava státu má šestileté funkční období, Putin tak může být v čele země až do roku 2036, kdy by mu bylo 83 let a měl by za sebou 36 let u moci.



V době přijetí ústavních dodatků se podle údajů nestátního střediska Levada Putinova popularita propadla na šedesát procent. Podle názoru některých analytiků mohl být tento pokles hlavním hnacím motorem války proti Ukrajině, píše AP. Agresi proti sousední zemi, kterou vede od roku 2014, vyeskalovala Moskva v únoru 2022, kdy zahájila plnohodnotnou pozemní invazi.



Vysoce nákladná válka kromě obrovských lidských a materiálních ztrát na straně Ukrajiny si podle odhadů vyžádala také životy desítek až stovek tisíc obyvatel Ruska a vyvolala i opakované útoky uvnitř federace. Podle průzkumu nezávislého střediska Levada se přesto Putin těší velké podpoře, jeho kroky schvaluje přes osmdesát procent obyvatel.