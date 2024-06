Smer po kritice mírní návrhy na omezení shromažďování

Nejsilnější slovenská vládní strana Smer-sociálna demokracia (Smer) premiéra Roberta Fica mírní po kritice ze strany opozice a nevládních organizací podobu návrhů na omezení shromažďovacího práva a jiných opatření, která vláda navrhla po květnovém atentátu na Fica. Vyplývá to z pátečního vyjádření poslance Smeru a policejního exprezidenta Tibora Gašpara. Vládní koalice ale dál trvá na tom, aby součástí změn bylo zavedení doživotní renty a státní ochranky pro další bývalé vrcholné politiky, byť by to pomohlo patrně pouze Ficovi samotnému.

Vládní koalice také upustila od plánu pokutovat města a vesnice, pokud by samospráva ohlášené shromáždění nezakázala a následně na něm došlo k incidentům. Na rozdíl od vládního návrhu by neplacení pokut nemělo být trestným činem a policisté nebudou mít v přestupkovém řízení přístup k některým informacím ohledně elektronické komunikace podezřelých.

Slovenská sněmovna ve čtvrtek schválila jiný kontroverzní zákon, tentokrát o změnách ve veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Ten by podle zpravodaje ČT na Slovensku Jana Šilhana mohl platit již od 1. července, pokud by ho bez problémů podepsal nový prezident Peter Pellegrini.

Nová devítičlenná rada by měla být částečně volena ministerstvem kultury a financí a částečně parlamentem. „Z devíti členů rady by čtyři mělo volit ministerstvo kultury, z toho v jednom případě na doporučení ministerstva financí,“ upřesnil Šilhan a dodal, že zbylých pět by bylo nadále voleno parlamentem na základě doporučení výboru pro kulturu a média.

Nová rada by následně volila generálního ředitele, kterému by se mělo prodloužit funkční období z pěti na šest let. „To je jedna z těch změn, která na poslední chvíli pronikla do tohoto zákona v rámci legislativních pozměňovacích návrhů,“ řekl Šilhan s tím, že zákon by poskytl výrazně větší vliv ministerstvu kultury. Proti předloze se zvedla vlna nevole i ze strany pracovníků RTVS.