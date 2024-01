„Slušní lidé by neměli teď soutěžit s Rusy,“ zaznělo v debatě Řehky, Procházkové a Haška o olympiádě

„Ruský režim toho určitě využije. Sport je v Rusku vysoce politickou věcí, řekla bych, že více než kultura. Sám Putin je vášnivým sportovcem a olympiáda v Soči, kterou uspořádal, je jeho vrcholným dílem. Ruští sportovci jsou státem sponzorováni a Putinem vyznamenáváni. Pokud dosáhnou sportovních úspěchů, bude to bezpochyby prezentováno jako úspěch režimu,“ pronesla Procházková.

Mezinárodní olympijský výbor v prosinci oznámil, že umožní ruským a běloruským reprezentantům startovat na olympijských hrách v roce 2024 v Paříži se statusem neutrálních sportovců. Rozhodnutí výboru vzbudilo kritiku jak ze strany Ukrajiny, která se brání ruské invazi, tak i jiných zemí, mezi nimiž jsou například Spojené státy, Německo či Austrálie.

Podle Haška se jedná o velkou prohru Mezinárodního olympijského výboru. „Výbor se neskládá jen ze zemí Evropské unie. Jsou tam i jiné hlasy, které mají stejně rozhodující slovo a zřejmě zvítězily. V tuto chvíli je to voda na mlýn Moskvy. Putin i ruské vedení toho budou využívat, jak jen budou moci. Kdykoliv má ruský občan možnost veřejně vystupovat, tak je to obrovskou reklamou na činy této země,“ pronesl někdejší hokejový reprezentant.

Řehka: Slušní lidé by teď neměli soutěžit s Rusy

Náčelník generálního štábu Karel Řehka v pořadu podotkl, že olympijské hry vždy byly politickou věcí a že ruská propaganda by v tomto případě byla součástí válečného úsilí Moskvy. „Já chápu, že to je složité, pro ty sportovce to je top. Pro některé ta olympiáda navíc může znamenat jedinou šanci v životě. Myslím si ale, že slušní lidé by neměli teď soutěžit s Rusy v jakékoliv podobě,“ řekl.

Co se týče propagandy, Moskva podle Procházkové investovala obrovské síly i peníze na její využití v rámci bojů na Ukrajině, aby mohla s její pomocí ovlivňovat veřejné mínění. „Především směrem dovnitř, ale částečně i ven. Propaganda má v ruské společnosti obrovský úspěch. Jestli se něco v Rusku změnilo, tak to, že většina Rusů zapomněla, že jejich země napadla Ukrajinu. Pro ně je to forma Velké vlastenecké války. Oni tomu uvěřili, a to je zásluha ruské propagandy,“ dodala.