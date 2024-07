Slovensko odmítlo bojkotovat maďarské předsednictví

Orbán nedávno navštívil Kyjev, krátce poté zamířil také za vůdci Ruska a Číny. Nazval to „mírovou misí“ ve snaze ukončit válku na Ukrajině. Své cesty do Moskvy a Pekingu s Evropskou komisí nekonzultoval. Unijní představitelé ihned uvedli, že šlo o cesty bilaterální, pro které neměl žádný mandát od EU. „Řešení neleží na bitevním poli, ale na vyjednávacím stole, na vyjednávacím stole o příměří. Proto se je snažím přesvědčit. Ale víte, nějaký čas to zabere,“ řekl k tomu Orbán.

Europoslanci pak v první rezoluci schválené po červnových volbách do Evropského parlamentu schválili rezoluci, v níž kritizovali nedávnou cestu Orbána do Moskvy.

Je to reputační i praktický problém pro Maďarsko, soudí politolog

Politolog Vít Hloušek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity si myslí, že v horizontu předsednictví Maďarska není šance, aby udělalo něco, co by bojkot zmírnilo. „Muselo by naprosto otočit svoji mezinárodní pozici, otočit svoji zahraniční politiku zejména vůči Ruské federaci. A to je evidentně něco, čeho Orbán ani není schopen.“

Bojkot ze strany Evropské komise a některých států považuje za primárně reputační problém. „Ale může to být praktický problém tam, kde maďarské předsednictvím má své ambice a priority, například v rodinné politice a v přístupu k migraci.“ Tam se podle politologa nedá očekávat, že by toho mohlo dosáhnout, protože nebude moci komunikovat se špičkami některých členských států a s Evropskou komisí.

Pokud jde o Slovensko, tak soudí, že to zatím nic účinně neblokovalo. „Nikdy to ani v minulosti nedělalo, nemá v tom takovou tradici jako mělo třeba Polsko. Ale co není, to může být. Necháme se překvapit, jak moc bude (slovenský premiér Robert) Fico chtít proměnit své silné rétorické výroky v nějaké konkrétní zahraniční politiky,“ dodal Hloušek.