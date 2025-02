Slováci demonstrovali za proevropské směřování ve více než 50 městech

Tisíce Slováků opět vyšly do ulic na shromáždění za proevropské směřování země. V Bratislavě dav lidí zaplnil náměstí u úřadu vlády už před začátkem protestu a skandoval hesla také proti premiérovi Robertu Ficovi (Smer). Podle deníku Sme do hlavního města přišlo 42 až 45 lidí, uvedl s odkazem na firmu zajišťující bezpečnost na shromáždění. Demonstrace byla svolána do více než padesátky měst na Slovensku a v zahraničí včetně Česka.