SLEDUJTE: Putinovi nejde o výsledek, ale o to, aby udržel lidi ve strachu, říká historik Kelin

V Rusku v neděli po třech dnech hlasování skončily prezidentské „volby“, které byly podle české diplomacie nedemokratické a netransparentní. Podle historika Alexeje Kelina vládci Kremlu nejde ani tak o výsledek „voleb“, ale o to, aby lidi udržel v permanentním strachu. Výsledek hlasování je podle něj jen číslo, „které mu snaživí poskoci připraví“. Rusista Jan Machonin ve speciálním vysílání ČT24 poznamenal, že odpůrci Putinova režimu budou muset vymyslet nové způsoby jak protestovat, ale zároveň se nenechat zničit.

Dle Alexeje Kelina si i svobodomyslná část ruské společnosti přestává věřit. I proto, že Putin měl podle něj spoustu času na to, aby si vybudoval „naprosto neprůstřelný“ aparát.

I to dokládá, že odpůrci Putinova režimu přestávají věřit v možnost změny. Kelin rovněž podotkl, že zhruba osmdesát procent Rusů má problém s přežitím. „Vědí, že se nikam nemohou odstěhovat, že musejí žít ten život, který mají a nechtějí si ho komplikovat,“ konstatoval historik.

Vladimiru Putinovi dle Kelina ani tak nejde o výsledek „voleb“. „Protože to je jen nějaké číslo, které mu snaživí poskoci připraví,“ řekl. Ale jde mu podle něj o to udržet lidi v permanentním strachu. „S tím, že se nedá vůbec nic dělat, že se nedá vůbec nic změnit,“ prohlásil.

Na dotaz, co bude s Ruskem za šest let, Machonin odpověděl, že záleží především na tom, co budou Rusové ochotni obětovat. „Protest bude mít úplně jinou podobu, než měl doposud. Všechny zaběhnuté modely režim už víceméně zrušil,“ míní. Putinovi odpůrci tak podle něj budou muset přijít s novou taktikou. Zkoušet hranice systému už nefunguje, protože je systém okamžitě zavře, zdůraznil rusista. „Budou muset vymyslet nové způsoby jak protestovat, ale zároveň se nenechat zničit.“